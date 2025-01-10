"Ці запити цілком очікувані": з якими проблемами військові звертаються до психологів

Українські військові часто звертаються до психологів щодо проблеми зі сном та тривожних розладів. Також ще однією поширеною проблемою є логоневроз, тобто порушення мовлення.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла Ріна Рєзнік – керівниця служби супроводу бригади "Азов".

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Як військові працюють з психологами

Ріна Рєзнік розповіла, що в "Азові" є фахова психологічна служба. За її словами, часто до бригадних психологів може звернутися побратим бійця або командир, який каже, що є проблема і її треба вирішити. Однак деякі бійці не хочуть працювати з психологом своєї військової частини через емоційний бар'єр.

Рєзнік додала, що в "Азові" бійці розуміють потребу в психологах і тому в бригаді немає до цього сильно вираженого несприйняття, як буває у військових частинах.

Керівниця служби супроводу бригади "Азов" також розповіла про те, з якими запитами найчастіше звертаються бійці.

Це проблеми зі сном, тривожні розлади, звернення типу "мені не окей, не так, як було раніше" і логоневроз, тобто порушення мовлення,

– сказала вона.

За словами Ріни Рєзнік, ці запити є цілком очікуваними, особливо після легких черепно-мозкових травм.

Також вона підкреслили, що командування зараз не ставиться скептично до того, щоб військового, який тимчасово не може так ефективно виконувати свої задачі через психологічний стан, відправити на відновлення.