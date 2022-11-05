У Кабміні розкрили зарплати міністрів за жовтень: хто заробляє найбільше

Питання заробітних плат народних депутатів та урядовців завжди болісно сприймалось українським суспільством. Стало відомо, скільки отримали чиновники Кабміну за жовтень цього року.

Українські міністри – це, звісно, не спеціалісти ІТ-сфери, однак заробітні плати у них далекі від мінімальних. Середня зарплата урядовця становить близько 68 тисяч гривень.

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Хто на скільки напрацював

Розпочнімо з прем'єр-міністра Дениса Шмигаля – за жовтень 2022 року він отримав 61 485 гривень. Це сума зі сплаченим податком та військовим збором.

Однак глава Уряду не мав найбільшу зарплату за місяць – рівно у два рази більше грошей нарахували Міністру Кабінету Міністрів Олегу Немчінову. Посадовець отримав за роботу 122 038 гривень. У звіті зазначено, що близько 76 тисяч гривень з цієї суми чиновник отримав на оздоровлення та матеріальну допомогу.

Окрім того, такі заробітні плати були в інших урядовців:

Міністерка економіки Юлія Свириденко – 61 509 гривень;

Міністерка з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина – 61 491 гривні;

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук – 61 514 гривень;

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров – 61 520 гривень.

Окремо хочеться закцентувати на заробітних платах представників Державного секретаріату Кабміну. Виплати за жовтень у цих чиновників вищі, аніж у міністрів інших відомств. Зі звіту стає зрозуміло, що більше грошей посадовці отримали за опрацьовування таємних документів, виконання важкої роботи у жовтні або за вислугу років. Наприклад:

Державний секретар Кабміну Олександр Ярема отримав 84 722 гривень;

Перший заступник Держсекретаря Констянтин Мар'євич – 67 070 гривень.;

Заступник Держсекретаря Олександр Войтович – 68 716 гривень;

Заступник Держсекретаря Павло Полянський – 73 831 гривня;

Заступник Держсекретаря Анатолій Куцеволов – 72 213 гривень;

Заступник Держсекретаря Володимир Федорчук – 78202 гривень.

Нагадаємо, нещодавно 24 канал писав про те, як правильно просити керівництво на роботі підвищити заробітну плату. Поради будуть корисними для усіх українців.

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