У Туреччині оцінили збитки від руйнівного землетрусу

Потужні землетруси в Туреччині призведуть до шалених втрат в економіці. У ЗМІ назвали підрахували збитки смертоносних потрясінь.

Згідно з попередніми оцінками потужні землетруси в Туреччині призведуть до втрат в економіці на суму 84 мільярди доларів або близько 10% ВВП. Про це йдеться у дослідженні Bloomberg.

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Яких збитків завдав Туреччині руйнівний землетрус

За прогнозами конфедерація турецьких підприємств і бізнесу, землетруси магнітудою 7,7 і 7,6, що сталися 6 лютого, завдали шкоди житловим будинкам на суму близько 70,8 мільярда доларів і ще 10,4 мільярда доларів втрат національного доходу.

Група Turkonfed, заявила, що втрати робочої сили обійдуться турецькій економіці у 2,9 мільйона доларів. Від землетрусів серйозно постраждали 10 провінцій і 13,5 мільйона людей на південному сході країни, а також у сусідній Сирії.

Що відомо про дослідження

Розрахунки Turkonfed базувалися на землетрусах 1999 року поблизу Стамбула, які забрали життя близько 18 000 людей. Кількість жертв останніх руйнувань значно перевищила кількість жертв землетрусу 1999 року, і тисячі людей досі вважаються зниклими безвісти.

Пошкодження інфраструктури Туреччини, включаючи дороги та електромережі, а також лікарні та школи, можуть призвести до того, що дефіцит бюджету країни перевищить 5,4% ВВП цього року, в порівнянні з офіційним прогнозом у 3,5%.

Початкові розрахунки Bloomberg Economics показали, що витрати, пов'язані зі стихійним лихом, включаючи зусилля з відновлення, можуть скласти близько 5,5% ВВП.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його уряд завершить будівництво житла протягом року, а на ліквідацію наслідків стихійного лиха вже виділено близько 100 мільярдів лір (5,3 мільярда доларів).

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії після землетрусу, що стався в понеділок, сягнула щонайменше 34 179 осіб. Згідно з даними SAKOM, кількість загиблих у Туреччині сягнула 29 605 осіб. Підтверджена кількість загиблих в Сирії становить 4 574 людини.