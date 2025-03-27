Німеччина – за європейську безпеку: військовий експерт відзначив позитивні зміни в Берліні

Після приходу Фрідріха Мерца на посаду федерального канцлера Німеччини країна переорієнтовується на європейські механізми безпеки. Вона відходить від ухвалення рішень щодо європейської безпеки у Вашингтоні.

Про це повідомив в ефірі 24 Каналу полковник запасу Збройних сил України, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, Сполучені Штати Америки зрештою залишать Європу, так само, як свого часу залишили Корею, Афганістан, В'єтнам і, зокрема, Україну. Наразі, на думку Світана, США діють в інтересах Америки та Ізраїлю.

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Він також зауважив, що не розуміє, чому країна з 300 мільйонами населення ухвалює рішення щодо держави, в якій лише кілька мільйонів громадян.

Хто в Європі обирає євроцентризм

"Їхні "зелені чоловічки" присутні не лише у Вашингтоні чи Москві – вони проникли у владу повсюдно. І з цим потрібно правильно боротися, щоб в Україні утвердився україноцентризм, а в Європі – євроцентризм. Німеччина зараз активно протистоїть цьому ізраїльсько-американському впливу та вже однозначно бачить Україну в НАТО. Це, безперечно, великий крок", – зазначив Роман Світан.

Він також додав, що Німеччина не змінить свого рішення, адже розуміння безпекових процесів у Європі ґрунтується саме на євроцентризмі. Йдеться не лише про Німеччину, а й про Велику Британію та Францію – три ключові держави Європи, дві з яких є ядерними.

За його словами, Франція здатна самостійно виробляти весь необхідний їй військовий арсенал, не допускаючи до своїх виробничих потужностей ані американців, ані ізраїльтян.

"Німеччина нині активно долучається до цього процесу й стає лідером у створенні європейської системи безпеки. Вона чітко розуміє, що оптимальніше посилювати українську армію та суспільство, ніж зустрічати росіян уже на німецькій землі або прикривати країни Балтії від можливого російського вторгнення", – підсумував Світан.

Нагадаємо, що у лютому в Німеччині відбулись достокові вибори. Переміг Мерц, який закливав до якомога швидшого створення стабільної влади в Німеччині.