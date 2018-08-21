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Які ігри отримають підтримку нової технології NVIDIA RTX: повний список

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Які ігри отримають підтримку нової технології NVIDIA RTX
Які ігри отримають підтримку нової технології NVIDIA RTX / Скріншот з відео

В рамках заходу GeForce Gaming Celebration, який пройшов вчора, 20 серпня, компанія NVIDIA оголосила список ігор, які в майбутньому отримають підтримку технологій із набору RTX. Список складається із 21 гри і в ньому є тайтли, які вже вийшли, і ті, які тільки готуються до виходу.

Про це повідомляє ComputerBase.

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"Вроджену" підтримку платформи Nvidia RTX, як відомо, мають представлені вчора ігрові відеокарти GeForce RTX 2070, RTX 2080 і RTX 2080 Ti. Крім трасування променів в реальному часі, про яку ми вже чимало чули з вуст представників "зеленого" чіпмейкера, новинки також забезпечать роботу технології згладжування Deep Learning Super-Sampling (DLSS).

Ігри з підтримкою трасування променів в реальному часі:

• Assetto Corsa Competizione;

• Atomic Heart;

• Battlefield V;

Трейлер гри Battlefield V з використанням технології GeForce RTX – дивіться відео

 

​• Control;

• Enlisted;

• Justice;

• JX3;

• MechWarrior 5: Mercenaries;

• Metro Exodus;

Трейлер гри Metro Exodus – дивіться відео

 

• ProjectDH;

• Shadow of the Tomb Raider.

Трейлер гри Shadow of the Tomb Raider з використанням технології GeForce RTX – дивіться відео

 

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Ігри з підтримкою Deep Learning Super-Sampling (DLSS):

Ark: Survival Evolved;

• Atomic Heart;

Трейлер гри Atomic Heart – дивіться відео

 

• Dauntless;

• Final Fantasy XV;

• Fractured Lands; 

• Hitman 2;

Трейлер гри Hitman 2 – дивіться відео

 

• Islands of Nyne;

• Justice;

• JX3;

• MechWarrior 5: Mercenaries;

• Player, unknown's Battlegrounds;

Трейлер гри PBUG – дивіться відео

 

• Remnant: From the Ashes;

• Serious Sam 4: Planet Badass;

• Shadow of the Tomb Raider;

• The Forge Arena;

• We Happy Few.

Нагадаємо, вчора компанія NVIDIA у Кельні представила довгоочікувану лінійку GeForce на базі архітектури Turing. Ключовою особливістю відеокарт нового покоління стала підтримка інноваційної технології NVIDIA RTX.

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Теги: Інтернет Техно Ігри NVIDIA
Джерело: 24 Канал
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