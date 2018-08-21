Які ігри отримають підтримку нової технології NVIDIA RTX: повний список
В рамках заходу GeForce Gaming Celebration, який пройшов вчора, 20 серпня, компанія NVIDIA оголосила список ігор, які в майбутньому отримають підтримку технологій із набору RTX. Список складається із 21 гри і в ньому є тайтли, які вже вийшли, і ті, які тільки готуються до виходу.
Про це повідомляє ComputerBase.
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"Вроджену" підтримку платформи Nvidia RTX, як відомо, мають представлені вчора ігрові відеокарти GeForce RTX 2070, RTX 2080 і RTX 2080 Ti. Крім трасування променів в реальному часі, про яку ми вже чимало чули з вуст представників "зеленого" чіпмейкера, новинки також забезпечать роботу технології згладжування Deep Learning Super-Sampling (DLSS).
Ігри з підтримкою трасування променів в реальному часі:
• Assetto Corsa Competizione;
• Atomic Heart;
• Battlefield V;
Трейлер гри Battlefield V з використанням технології GeForce RTX – дивіться відео
• Control;
• Enlisted;
• Justice;
• JX3;
• MechWarrior 5: Mercenaries;
• Metro Exodus;
Трейлер гри Metro Exodus – дивіться відео
• ProjectDH;
• Shadow of the Tomb Raider.
Трейлер гри Shadow of the Tomb Raider з використанням технології GeForce RTX – дивіться відео
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Ігри з підтримкою Deep Learning Super-Sampling (DLSS):
• Ark: Survival Evolved;
• Atomic Heart;
Трейлер гри Atomic Heart – дивіться відео
• Dauntless;
• Final Fantasy XV;
• Fractured Lands;
• Hitman 2;
Трейлер гри Hitman 2 – дивіться відео
• Islands of Nyne;
• Justice;
• JX3;
• MechWarrior 5: Mercenaries;
• Player, unknown's Battlegrounds;
Трейлер гри PBUG – дивіться відео
• Remnant: From the Ashes;
• Serious Sam 4: Planet Badass;
• The Forge Arena;
• We Happy Few.
Нагадаємо, вчора компанія NVIDIA у Кельні представила довгоочікувану лінійку GeForce на базі архітектури Turing. Ключовою особливістю відеокарт нового покоління стала підтримка інноваційної технології NVIDIA RTX.
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