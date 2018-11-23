Які країни купують найбільше українські лікарські трав

Найбільше лікарських трав з України експортується до Польщі, Німеччини і Болгарії. На думку фахівців, надалі попит зі сторони Європи на вітчизняну продукцію лише зростатиме

Про це повідомляє seeds.org.ua з посиланням на власників компаній, які займаються виробництвом лікарських трав.

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За словами Євгенія Шумейка, власника компанії, яка спеціалізується на вирощуванні та заготівлі високоякісної рослинної сировини, найпопулярніші позиції – цвіт ягоди бузини, цвіт липи, лист кропиви, корінь алтею, корінь лопуха, корінь і трава ехінацеї, корінь і лист кульбаби, ягоди обліпихи, лист берези, лист мати-й-мачухи, лист подорожника.



Вирощування лікарських трав

Попит на лікарські трави пов’язаний з тим, що європейські виробникам поступово відмовляються власноруч вирощувати продукцію, закуповуючи готову сировину в Україні та перепродаючи її інакшим країнам.

"Наприклад, Польща та Болгарія, які раніше традиційно самі вирощували і заготовлювали багато лікарських рослин, почали від цього відходити. Відповідно, вони з чистих експортерів перетворюються на імпортерів, в тому числі закуповують продукцію і з України, а вже потім перепродають її клієнтам до Німеччини, США, Японії. За минулий рік Україна експортувала до 4 тис тонн, внутрішній ринок склав десь 1-1.5 тис тонн", – розповів фахівець.

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