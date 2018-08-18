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Які морепродукти є небезпечними для здоров’я

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Які морепродукти є небезпечними для здоров’я
Які морепродукти є небезпечними для здоров’я / unsplash.com

Морепродукти є обов'язковими у раціоні харчування, адже містять необхідні для здоров'я елементи. Та екологи і медики б'ють на сполох – через забруднення морських акваторій відходами промисловості виробництва, зараження та мутації риби.

Засновник норвезького Союзу охорони природи еколог-активіст Курд Оддекал зазначає, що вирощений лосось – чи не найтоксичніша їжа в світі, передає 24apteka.

Адже через неправильні умови вирощування на маленькій фермі через надмірну скупченість риба хворіє.

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Некроз підшлункової залози, інфекційна анемія – саме з такими хворобами лосоль потрапляє на стіл споживача. До риби додають ще й отруйні речовини. Токсиколог з Франції Жером Рюззен, лосось у 5 разів перевищує показники по шкідливості і токсичності в порівнянні з будь-якими іншими морепродуктами.

Лосось

Та й вилов нормальної риби під питанням, адже у води Світового океану потрапляють нафтові та інші промислові продукти переробки.

Деякі види риби накопичують в своєму організмі ртуть – акула, меч-риба, королівська макрель та інші. А великий вміст свинцю у морепродуктах, який збільшує ризик виникнення ревматоїдного артриту, аутоімунних захворювань, системного червоного вовчака та інших.

А личинки небезпечних круглих черв'яків містяться майже у всіх оселедцевих Північного і Балтійського морів. Суші з окуня, лосося, тріски гарантують "новоселів" у вашому організмі. Тож ніколи не вживайте рибу, яка не пройшла теплову обробку.

Через підвищення температури води в океані і збільшенням кількості домоєвої кислоти, яку ще називають "кислотою зомбі", небезпечно вживати і мідії, сардини, морських гребінців та креветки.

Мідії

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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