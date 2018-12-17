Які небезпечні хвороби вражають жінок частіше, ніж чоловіків

"Жіночим" захворюванням є не тільки рак грудей. За словами вчених, багато автоімунних порушень також непропорційно часто атакують саме жінок.

Про це повідомляє hronika.info.

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Розсіяний склероз. Це невиліковне захворювання, що зачіпає органи ЦНС призводить до того, що оболонки нервових волокон головного і спинного мозку покриваються численними шрамами, які затягуються нездоровою нервовою тканиною. Його симптоми проявляються у віці від 20 до 40 років і включають в себе такі прояви як нечутливість м’язів, втрата зору і параліч. Жінки хворіють ним в три рази частіше, ніж чоловіки.



Вовчак проявляється червоними плямами під очима

Целіакія. Хвороба пов’язана з негативною реакцією імунної на вживання глютену – білка, що міститься у складі пшениці, ячменю і жита. Відміна ознака хвороби – худорлявість, при збалансованому харчуванні. Можливо, хтось зрадіє, але насправді це дуже неприємний і небезпечний для здоров’я симптом, який означає, що організм не отримує з їжі необхідну кількість поживних речовин. 70 відсотків хворих на цю недугу – жінки.

Вовчак. Також відноситься до розряду автоімунних захворювань, при яких імунна система атакує здорові клітини. Симптоми цього захворювання мають схожість у тому, що багато хворих відчувають сильну невмотивовану втому, головні болі. Також у них спостерігається збільшення суглобів у кінцівках, випадання волосся. Понад 90 відсотків хворих вовчаком людей – це жінки.



Целіакія – непереносимість глютену

Синдром хронічної втоми. Це порушення не просто псує життя, а робить існування людини нестерпним. Найпростіші дії, наприклад, прийняття душу, вимагають колосальних зусиль і змушують по-справжньому страждати. Жертв синдрому охоплює сильна втома, мучать болі в м’язах, допікає втрата пам’яті і безсоння. Навіть мислення може стати для них занадто важким процесом. Жінки страждають від синдрому хронічної втоми в чотири рази частіше за чоловіків.

Синдром подразненої товстої кишки. Судоми, біль, здуття живота, гази, діарея, запори, які не проходять протягом довгого часу. Все це типові симптоми цього захворювання. Як і всі недуги в цьому списку, синдром подразненої товстої кишки залишається загадкою для лікарів у своїй першопричині. 65 відсотків з тих, у кого діагностують це порушення, – жінки.

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