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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Які небезпечні хвороби вражають жінок частіше, ніж чоловіків

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      Жіночі автоімунні захворювання
      Жіночі автоімунні захворювання / svidok.online

      "Жіночим" захворюванням є не тільки рак грудей. За словами вчених, багато автоімунних порушень також непропорційно часто атакують саме жінок.

      Про це повідомляє hronika.info.

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      Розсіяний склероз. Це невиліковне захворювання, що зачіпає органи ЦНС призводить до того, що оболонки нервових волокон головного і спинного мозку покриваються численними шрамами, які затягуються нездоровою нервовою тканиною. Його симптоми проявляються у віці від 20 до 40 років і включають в себе такі прояви як нечутливість м’язів, втрата зору і параліч. Жінки хворіють ним в три рази частіше, ніж чоловіки.


      Вовчак проявляється червоними плямами під очима

      Целіакія. Хвороба пов’язана з негативною реакцією імунної на вживання глютену – білка, що міститься у складі пшениці, ячменю і жита. Відміна ознака хвороби – худорлявість, при збалансованому харчуванні. Можливо, хтось зрадіє, але насправді це дуже неприємний і небезпечний для здоров’я симптом, який означає, що організм не отримує з їжі необхідну кількість поживних речовин. 70 відсотків хворих на цю недугу – жінки.

      Вовчак. Також відноситься до розряду автоімунних захворювань, при яких імунна система атакує здорові клітини. Симптоми цього захворювання мають схожість у тому, що багато хворих відчувають сильну невмотивовану втому, головні болі. Також у них спостерігається збільшення суглобів у кінцівках, випадання волосся. Понад 90 відсотків хворих вовчаком людей – це жінки.

      Целіакія
      Целіакія – непереносимість глютену

      Синдром хронічної втоми. Це порушення не просто псує життя, а робить існування людини нестерпним. Найпростіші дії, наприклад, прийняття душу, вимагають колосальних зусиль і змушують по-справжньому страждати. Жертв синдрому охоплює сильна втома, мучать болі в м’язах, допікає втрата пам’яті і безсоння. Навіть мислення може стати для них занадто важким процесом. Жінки страждають від синдрому хронічної втоми в чотири рази частіше за чоловіків.

      Синдром подразненої товстої кишки. Судоми, біль, здуття живота, гази, діарея, запори, які не проходять протягом довгого часу. Все це типові симптоми цього захворювання. Як і всі недуги в цьому списку, синдром подразненої товстої кишки залишається загадкою для лікарів у своїй першопричині. 65 відсотків з тих, у кого діагностують це порушення, – жінки.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Жіноче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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