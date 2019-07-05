Як команда Зеленського може змінити Раду: три варіанти

У команді Зеленського хочуть докорінно змінити український парламент, і називають різні можливі варіанти. Щоправда, завжди додають – це лише розмірковування, а остаточного рішення поки немає.

Але з цікавих маємо три варіанти зміни парламенту: перший – скасувати мажоритарку. Ця система в українських реаліях себе скомпрометувала, депутатами легко стають найбагатші, які банально підкуповують своїх виборців на округах – продуктовими наборами, концертами чи ремонтами. Просто та швидко можна зламати цю схему, скасувавши мажоритарку, а не роблячи зміни у виборчому законі, аби унеможливити підкуп виборців.

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Другий варіант зміни чинного парламенту для ефективнішого його функціонування – скорочення кількості депутатів. Мовляв, 450 народних обранців були потрібні, коли українців було 52 мільйони, а тепер, коли нас вже мільйонів 30, тому й кількість депутатів можна скоротити. І це не тільки економія на їхній зарплаті, а й ефективніша їх робота. Уявіть, як це навчатися у класі, де 45 учнів, і в класі, де лише два десятка – галасу менше і повітря більше.

Але є і третій варіант зміни вітчизняного парламенту. Він наймасштабніший, суперечливий, а його вигоди та недоліки неочевидні. Йдеться про запровадження двопалатного парламенту. З одного боку – це призведе до збільшення кількості народних обранців, а з іншого боку – має покращити якість законопроектів, адже розглядати і ухвалювати їх будуть у двох палатах по черзі.

Треба розуміти, що дворівнева перевірка і ухвалення в обох палатах, звісно, підвищить якість законів, проте, це збільшить і час їх ухвалення. Нам треба визначити, що важливіше – швидкість ухвалення законів чи їхня якість. Звісно, обидва фактори важливі, проте ми, на жаль, не Сполучені Штаті, не можемо собі дозволити місяцями шліфувати текст законопроекту, доводячи його до ідеалу. Адже в Україні така кількість законодавчих прогалин, що нам би їх хоча б якимись, хай і напівсирими законами закрити, а вже потому їх доповнювати й покращувати.

Наприклад, у нас дотепер немає закону про зброю! Про зброю, яку цілком легально продають в магазинах, і якою українці цілком реально володіють. Але закону про зброю немає, і в цій царині десятиліттями керуються збіркою наказів від МВС. Це лише один приклад, а таких законодавчих прогалин, я певен, є ще чимало.

То ж команді Зеленського щось точно треба робити з вітчизняним парламентом, для того, щоб зробити його роботу ефективнішою.

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