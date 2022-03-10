Яких чоловіків випускають за кордон під час воєнного стану в Україні

На період дії воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років обмежений виїзд за кордон. Проте тут є певні винятки. У Держприкордонслужбі розповіли, кого з чоловіків пропускають за межі України.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Рада".

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Яких чоловіків пропускають за кордон

Прикордонники пропускають таких чоловіків:

які мають трьох дітей віком до 18 років

які непридатні до військової служби (потрібно мати відповідний висновок військово-лікарської комісії),

які опікуються інвалідами.

Таких людей ми пропускаємо. Всі решта – отримують відмову в перетині кордону, ми їх повертаємо назад. Крім того, ми вже неодноразово фіксували, як чоловіки групами намагаються перетнути кордон незаконно, поза межами пункту пропуску. Їх ми затримуємо,

– розповів Андрій Демченко.

Багато людей з-за кордону їдуть воювати в Україну

Багато українців та іноземних громадян їдуть до України, щоб воювати проти Росії. У ДПСУ наголосили, що ця робота налагоджена.

"Іноземці можуть звертатися до наших представництв за кордоном, де отримують відповідну інформацію. Коли вони вже їдуть до України, ними опікуються Міноборони. Ми таких громадян пропускаємо, і далі вони вже співпрацюють з Міноборони, щоб допомогти Україні захиститися від російських загарбників", – додав Андрій Демченко.

Що відомо про мобілізацію в Україні

До слова, раніше Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію в Україні.

Що передбачають заходи повної мобілізації? Відповідно до закону, у випадку війни можуть призивати осіб віком від 18 до 65 років. В залежності від того, які військово-облікові спеціальності будуть потрібні в першу чергу. Зокрема, осіб, які мають бойовий досвід, мобілізують першочергово.

До того ж усіх охочих закликають долучатися до Сил територіальної оборони.

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