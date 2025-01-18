Там зафіксовано максимальну активність: де росіяни посилено готують штурмові підрозділи
- У Маріуполі зафіксовано активізацію перекидання військових підрозділів у напрямку Маріупольсько-Рогозівської та Маріупольсько-Бердянської агломерацій.
- Маріуполь використовується як логістичний вузол для перекидання, зупинки, ремонту техніки.
Зараз у Маріуполі зафіксовано активізацію перекидання військових підрозділів у напрямку Маріупольсько – Рогозівської та Маріупольсько – Бердянської агломерацій.
В етері 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів про логістику окупантів в Маріуполі та навколишніх громадах. До слова, у самому Маріуполі росіяни не концентруються, проте використовують його як місця стоянок та ремонтні бази.
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Переміщення російських підрозділів у районі Маріуполя
Маріупольсько – Бердянська та Маріупольсько – Розівська агломерації – це дві великі громади, які росіяни використовують як військовий хаб.
За словами Андрющенка, Маріупольсько-Бердянську агломерацію росіяни використовують для підготовки штурмових підрозділів. Зокрема, фактично всі підрозділи "Шторм-V" готуються між Маріуполем і Бердянським на узбережжі Азовського моря.
Цього тижня ми спостерігаємо, наприклад, знову максимальне завантаження. Запрацював полігон у районі селища Бабах-Тарама, що на кордоні Донецької та Запорізької областей,
– мовив керівник Центру вивчення окупації.
З іншого боку, Маріупольсько – Розівська агломерація, тобто Микільська та Розівська громади, російські загарбники використовуються як резервний хаб. Сюди перекидають підрозділи, тут вони базуються, накопичуються, а потім їх пересувають вздовж лінії фронту, як резервний підрозділ.
Тут не проводиться тотальних навчань, злагодження тощо. Це така друга лінія перед фронтом, яка дуже активно використовується,
– зазначив Андрющенко.
Водночас Маріуполь – це велике логістичне перехрестя, яке росіяни використовуються для перекидання, зупинки, ночівлі та ремонту. У самому Маріуполі перебувають лише корпус, який теоретично має бути корпусом захисту міста й системи ППО, а також росгвардія, яка забезпечує каральні заходи в Маріупольському, Волноваському, Новоазовському та частково Бердянському районах.
До слова, 5 січня російські окупанти влаштували у Маріуполі облаву, зупиняючи автомобілі та проводячи обшуки, адже запланували масштабне перекидання техніки.