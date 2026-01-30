Зеленський назвав міста, де посилять захист від дронів

Президент Зеленський 30 січня провів нараду для розвитку малої протидронової ППО. За підсумками обговорень було погоджено структуру нового командування, яке відповідатиме саме за цей напрямок протиповітряної оборони.

Йдеться також про нові підходи до управління. Глава держави визначив напрямки, де планують суттєво посилити захист від російських дронів.

У яких містах посилять захист від ворожих БпЛА?

Щодоби ворог завдає ударів по житлових кварталах, об'єктах цивільної інфраструктури та громадському транспорту. У відповідь на це необхідно посилювати захист і активізувати власні дії. Володимир Зеленський поінформував, що наразі триває робота над удосконаленням сектору протидронової ППО у Повітряних силах ЗСУ.

Так, Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини, де росіяни влаштували фактично постійне "сафарі" проти людей стануть тими регіонами, де особливо посилюватиметься захист.

Другим ключовим пріоритетом, за словами Зеленського, є нарощування системи протидії дронам-камікадзе типу "Шахед" та іншим ударним безпілотникам Росії. Йдеться про створення додаткових рубежів і розширення багаторівневої системи оборони.

Третє завдання – системне поширення успішного бойового досвіду підрозділів Сил оборони України.

Кожне рішення, яке спрацювало для одного підрозділу, могло успішно використовуватися також і іншими українськими підрозділами,

– зазначив президент.

До речі, військовий експерт Василь Пехньо для 24 Каналу розповів, що російські війська почали застосовувати "Шахед" на вкрай малій висоті, а також усе частіше переходять на ручне керування безпілотниками. За його словами, така тактика значно ускладнює їхнє виявлення та знижує ефективність роботи систем протиповітряної оборони над українськими містами.

