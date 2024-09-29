Не лише Вугледар: на кількох ділянках східного фронту загострюються бої

З серпня росіяни активно штурмували й проводили наступальні дії на Покровському напрямку. Однак, Сили оборони дали гідну відсіч, тому ворог перейшов на інші ділянки фронту.

І зараз мовиться не лише про Вугледар. Є інші відтинки, де ворог прагне влаштувати українським воїнам оперативне оточення. Детальніше розповів 24 Каналу генерал-лейтенант у відставці, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

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Де на Сході загострюють бої

Ще місяць тому росіяни мали резерви, завдяки яким проводили наступальні дії на багатьох напрямках – починаючи з Куп'янська Харківської області, завершуючи Времівським виступом на Запоріжжі.

Українські військові постійно знищували російську техніку та живу силу, через це противник тепер може зосередитися лише на окремих ділянках фронту. Один з них – Вугледарський. Водночас на Покровському напрямку росіяни отримали відсіч, тому перейшли в район Курахового.

За словами генерал-лейтенанта у відставці, також окупанти активно атакують біля Селидового, Торецька та Курахівки, де Сили оборони мають вклинення. Вони хочуть створити оперативне оточення. Нашим військовим доводиться відходити, хоча й у стабільних умовах.

За останній тиждень росіяни сконцентрувалися на таких напрямках: Селидове, Курахове та північніше Торецька,

– розповів Ігор Романенко.

До слова, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що Росія перекинула до Вугледара Волноваського району Донецької області ще 5 тисяч своїх військових.

Бої на Сході: дивіться на карті