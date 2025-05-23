Готувалися кілька місяців: в ISW назвали пріоритетні для росіян напрямки на фронті

Під час літнього наступу російські війська зосередять свої зусилля на напрямках Покровська, Костянтинівки та Новопавлівки. Саме ці напрямки росіяни посилювали протягом останнього часу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар аналітикині з питань Росії в Інституті вивчення війни (ISW) Анжеліки Еванс для "РБК-Україна".

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Які напрямки будуть пріоритетними для росіян

За останні п'ять місяців російські війська передислокували кілька підрозділів із районів Великої Новосілки та Оріхова до району Покровськ – Костянтинівка. Це може свідчити про підготовку до посилення угруповання на цьому напрямку напередодні можливої нової фази активних бойових дій.

За словами Еванс, росіяни просуваються у напрямку Покровська і вже понад рік створюють умови для його оточення.

Улітку 2025 року вони можуть знову активізувати ці зусилля. Також нещодавно росіяни здійснили кілька атак у південній частині Бєлгородської області, що може свідчити про спробу розширити плацдарм у північній частині Харківської області,

– йдеться в матеріалі.

Варто зауважити, що на Харківському напрямку ворог не мав суттєвих успіхів протягом майже року. Попри можливе зростання активності, малоймовірно, що саме цей напрям стане для росіян пріоритетним у літній період.

Як зазначає Еванс, у найближчі тижні або місяці російські війська можуть спробувати прорватися до Дніпропетровської області. Від їхніх найближчих позицій поблизу Новопавлівки та Великої Новосілки до адміністративної межі області – близько трьох кілометрів. Втім, попри кількамісячну присутність на цій ділянці, просунутися вперед окупантам досі не вдалося.

Нагадаємо, 21 травня росіяни заявили, що їхні війська вийшли на межі Дніпропетровської області. Однак згодом ці заяви окупантів спростували в Дніпропетровській ОВА та закликали не піддаватися на провокації.