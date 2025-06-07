В яких областях буде сильна спека +37 градусів, а де – зливи, грози і град на вихідних

У перші вихідні літа в Україні очікується спекотна погода. У частині областей йтимуть грозові дощі, а подекуди навіть буде град.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Україні

Найближчими днями температура повітря по всій території України суттєво підвищиться. Це станеться через надходження спекотної повітряної маси з районів Балканського півострова і Туреччини.

Найвищі показники фіксуватимуться у південних, центральних та східних регіонах, а в західній та північній частинах прогнозуються грозові зливи, які місцями можуть супроводжуватися шквалистими поривами вітру та градом,

– зазначив Кібальчич.

Метеоролог наголосив, що суттєво зросте рівень пожежної небезпеки в лісових екосистемах.

У суботу, 7 червня, на Заході вночі місцями очікується невеликий короткочасний дощ і гроза, удень короткочасні дощі з грозами, подекуди можливі сильні зливи, град і шквали 17 – 22 метрів на секунду.

Вітер переважно південного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +15 – +20 градусів, удень +28 – +33 градуси, однак, у Волинській області +23 – +28.

У північних регіонах упродовж доби короткочасні дощі з грозами. Удень місцями можливі сильні зливи, град і шквали 17 – 22 метрів на секунду.

Вітер південний / південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі температура коливатиметься в межах+16 – +21, удень +27 – +32 градуси.

У центральних областях спекотно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +15 – +21 градусів, удень +29 – +34.

У південній частині країни та у Криму протягом доби очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер уночі змінних напрямків, удень південно-західний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +12 – +17 градусів, удень +28 – +33, а на узбережжі морів +24 – +24.

У східній частині спекотна погода, переважно без опадів. Тільки на Харківщині подекуди короткочасні грозові дощі. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +28 – +33 градуси.

У неділю, 8 червня, у західних областях вночі місцями невеликий короткочасний дощ і гроза, удень короткочасні дощі з грозами, місцями можливі сильні зливи, град і шквали 17 – 22 метрів на секунду.

Вночі вітер змінних напрямків, вдень південний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +15 – +21 градус, удень +28 – +33, у районі Полісся +22 – +27.

На Півночі вночі подекуди грозові дощі, удень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +17 – +22, удень +28 – +33 градуси.

У центральних областях прогнозується малохмарна та спекотна погода, без опадів. Вітер переважно південний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +15 – +21, удень +32 – +37 градусів.

На півдні й у Криму очікується сонячна та суха погода. Вітер вночі змінних напрямків, удень південний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +13 – +18 градусів, удень +31 – +36, на узбережжі морів +25 – +30 градусів.

У східних областях спекотна й суха погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +5 – +10 градусів, удень +31 – +36.