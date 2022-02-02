У яких регіонах України можуть запровадити червону зону: перелік МОЗ
Джерело:24 канал
Захворюваність на коронавірус в Україні зростає. Невдовзі у червону зону карантину можуть перейти ще 6 областей.
Під час брифінгу 2 лютого головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, у яких областях можуть запровадити карантинні обмеження червоного рівня епіднебезпеки.
До теми У Львові знову посилили карантин: захворюваність на COVID-19 стрімко зростає
Як раніше прогнозували, нова хвиля COVID-19 набирає обертів та кількість інфікованих коронавірусом стрімко зростає. Лише за минулу добу зареєстрували понад 35 тисяч випадків COVID-19,
– заявив він.
Які області можуть потрапити у червону зону
Незабаром на червоний рівень епіднебезпеки можуть бути переведені:
- Волинська область,
- Донецька область,
- Житомирська область,
- Закарпатська область,
- Одеська область,
- Сумська область.
За словами Кузіна, в цих регіонах спостерігається загрозлива епідемічна ситуація. Проте є й позитивний момент – наразі до лікарень госпіталізують менше пацієнтів, ніж під час минулої хвилі.
Коли в Україні прогнозують пік захворюваності
У МОЗ прогнозують, що пік захворюваності на коронавірус в Україні припаде на середину лютого.
Незабаром штам Омікрон витіснить штам коронавірусу Дельта. Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту,
– додав Кузін.
COVID-ситуація в країні: остання статистика МОЗ
- За минулу добу, 1 лютого, в Україні виявили 35 014 нових хворих на COVID-19.
- До лікарень госпіталізували 4 314 людей з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби. А ось позавчора, 31 січня, кількість госпіталізованих становила 2 069.
- На жаль, хвороба забрала життя ще 204 людей. Тим часом виписали у зв'язку з одужанням аж 9 894 пацієнти.
- Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом виявили у Львівській області – майже 3 тисячі. На другому місці місто Київ.
Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу