Чекають рідних на свята: у яких умовах перебувають командири з "Азовсталі" у Туреччині
Джерело:"Радіо Свобода"
Командири оборони "Азовсталі" у Туреччині перебувають у зручних та комфортних умовах. На Новий рік до них мають приїхати рідні.
Військові мають медикаменти, харчі та спортивні тренажери. Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.
До речі Розпач, що не можемо бути зараз на передовій, – "Редіс" передав послання з Туреччини
Стан командирів покращився
Боднар розповів, що загалом стан командирів покращився. Вони мають все необхідне.
Однак пересування і вільний доступ до комунікацій із зовнішнім світом залишається обмеженим. За словами посла, це пов'язано із питаннями безпеки, оскільки є інформація про загрозу їх фізичного знищення.
Дипломат сподівається, буде час, аби захисники "Азовсталі" з'явилися публічно і продемонстрували відмінність між тим, як вони виглядали, коли вийшли з полону та зараз.Зверніть увагу! Командир захисників Маріуполя Денис Прокопенко "Редіс" передав лист з Туреччини, у якому закликав зробити все можливе й неможливе для звільнення українських військовополонених.
Повернення командирів "Азовсталі": що відомо
- Вночі на 22 вересня повідомили про масштабний обмін полоненими. Україна повернула з російського полону 215 військових.
- Серед них були п'ятеро командирів захисників "Азовсталі". До кінця війни вони перебуватимуть у Туреччині – під протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана.