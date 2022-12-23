Чекають рідних на свята: у яких умовах перебувають командири з "Азовсталі" у Туреччині

Командири оборони "Азовсталі" у Туреччині перебувають у зручних та комфортних умовах. На Новий рік до них мають приїхати рідні.

Військові мають медикаменти, харчі та спортивні тренажери. Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.

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Стан командирів покращився

Боднар розповів, що загалом стан командирів покращився. Вони мають все необхідне.

Однак пересування і вільний доступ до комунікацій із зовнішнім світом залишається обмеженим. За словами посла, це пов'язано із питаннями безпеки, оскільки є інформація про загрозу їх фізичного знищення.

Дипломат сподівається, буде час, аби захисники "Азовсталі" з'явилися публічно і продемонстрували відмінність між тим, як вони виглядали, коли вийшли з полону та зараз.

Повернення командирів "Азовсталі": що відомо

Вночі на 22 вересня повідомили про масштабний обмін полоненими. Україна повернула з російського полону 215 військових.

Серед них були п'ятеро командирів захисників "Азовсталі". До кінця війни вони перебуватимуть у Туреччині – під протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана.