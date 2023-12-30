Допомога Україні, банкрутство компанії Х, вибори у США: у FT поділилися прогнозом на 2024 рік

Журналісти відомої британської газети Financial Times опублікували новий матеріал стосовно 2024 року. У ньому аналітики висловили власні прогнози на наступний рік для всього світу.

У цій статті журналісти Financial Times спробували передбачити, які тенденції очікують всю глобальну політичну арену у 2024 році. У матеріалі також є згадка й про ситуацію з війною у нашій державі.

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Чи зможе Трамп стати президентом США знову

Журналісти Financial Times висловили скептицизм щодо можливості Трампа стати президентом США знову. Однак, якщо припустити, що юридичні перешкоди, які заважають Трампу брати участь у виборах у штатах Колорадо та Мен, подолані, його кампанія проти чинного президента Джо Байдена потенційно може згадатися як "найбільш суперечлива" в історії Сполучені Штати.

З усім тим, журналісти передбачають, що Байден, попри свій вік, може забезпечити собі перемогу, заручившись підтримкою незначної більшості, яка бажає відмовитися від президентства Трампа і призначити Байдена на другий термін.

Чи продовжуватимуть партнери з ЄС і США підтримувати Україну

Журналісти вважають, що так. Оскільки наприкінці 2023 року питання військової та фінансової підтримки Києва стало джерелом розбіжностей по обидва боки Атлантики. Однак адміністрація Байдена залишається рішучою у своєму зобов’язанні продовжувати підтримувати Україну. Автори матеріалу наголосили, що у спробі забезпечити збільшення допомоги потенційна угода з республіканцями в Конгресі може передбачати поступки щодо безпеки кордону США.

Водночас заглядаючи вперед, журналісти сказали, що потенційне повернення Дональда Трампа на посаду президента становить ще більший виклик для війни, що триває в Україні.

Водночас за словами авторів, лідери Європейського Союзу стикаються із завданням пошуку альтернативних шляхів обходу вето Угорщини на пакет допомоги в розмірі 50 мільярдів євро на початку 2024 року.

Чи залишиться Урсула фон дер Ляєн очільницею Єврокомісії вдруге

Журналісти вважають, що так. Адже у період безпрецедентних криз Урсула фон дер Ляєн продемонструвала гідні похвали зусилля, продемонструвавши важливість єдиних дій в рамках Європейського Союзу у різних сферах, таких як запозичення, охорона здоров'я, витрати на оборону та енергетична політика.

Однак попри це, її проактивний підхід до впровадження політики та підтримки міцного альянсу з Вашингтоном викликав невдоволення серед деяких лідерів. Крім того, ризик перемоги правих популістів на виборах до Європейського парламенту становить загрозу для її коаліції 2019 року.

З усім тим, правоцентристська Європейська народна партія фон дер Ляєн залишається оптимістичною щодо збереження своєї лідерської позиції, навіть якщо це потребує налагодження тісніших зв’язків з євроскептичними партіями.

Чи буде 2024 рік більш спекотним за 2023 рік

Так. За прогнозами експертів, 2023 рік, як очікується, стане найспекотнішим за останні 174 роки кліматичних спостережень. До такого висновку привела постійна поява пекучих спекотних днів протягом року.

Проте вчені прогнозують, що 2024 рік перевищить цей рекорд, насамперед через вплив природного кліматичного явища Ель-Ніньо. Очікується, що Ель-Ніньо досягне свого піка, можливо, вже в січні 2024 року, що призведе до підвищення глобальної температури та ще більшого рівня тепла.

Чи може війна між ХАМАС й Ізраїлем спровокувати регіональний конфлікт

Журналісти вважають, що ні. Останні події викликали сплеск насильства в усьому регіоні, зокрема за участю підтримуваних Іраном екстремістських угруповань. Велике занепокоєння викликає потенційна ескалація прикордонних зіткнень між ліванським рухом Хезболла та збройними силами Ізраїлю, яка може перерости в повноцінний конфлікт.

Уряд прем'єр-міністр Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху недвозначно заявив про свою нездатність співіснувати з бойовиками Хезболли, дислокованими на кордоні. Однак вони залишаються оптимістичними, що дипломатичні заходи зможуть стримати загострення ситуації.

Варто підкреслити, що і Вашингтон, і Тегеран не схильні до ширшої регіональної конфронтації, навіть у разі ескалації між Хезболлою та Ізраїлем. Однак поточні обставини залишаються тривожно нестабільними.

Чи зможуть США здійснити "м'яку посадку" економіки

У несподіваному повороті подій цього року інфляція знизилася, заставши зненацька навіть Федеральну резервну систему. Тим часом економічне зростання перевищило очікування, попри прогнози більшості економістів.

Поточна ситуація високих споживчих витрат і контрольованого зростання заробітної плати призвела до "м’якої посадки" економіки, яка може тривати протягом наступних кількох місяців. Однак експерти застерігають від припущень, що ця тенденція триватиме до 2024 року.

Оскільки допомога домогосподарствам від пандемії вже вичерпана, фіскальна підтримка зменшиться. Крім того, зростальний борг США в поєднанні з впливом ескалації процентних ставок і геополітичних збоїв у світовій торгівлі створюють значні проблеми, які можуть призвести до посилення інфляції та уповільнення зростання.

Чи зможе лейбористка Кейр Стармер стати прем'єр-міністром Британії

Так, але, згідно з потенційним сценарієм, майбутні вибори у Великій Британії можуть відбутися не раніше січня 2025 року. Журналісти зазначили, що нинішній стан консервативної партії на чолі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, здається, пронизаний розколами та втомою.

Відповідно до опитувань громадської думки, лейбористська опозиція, за прогнозами, отримає значну кількість місць, поставивши їх у позиції від потенційного уряду меншості до повного тріумфу. Однак залишається досить складним уявити, як прем’єр-міністр міг би отримати достатню підтримку, щоб зберегти свою владу.

Чи впаде економічне зростання Китаю до 3% чи менше

Аналітики вважають, що ні. Економічне зростання Китаю зазнало помітного спаду в останні роки, ринок нерухомості, що становить майже одну третину валового внутрішнього продукту, переживає поступовий колапс. Багато місцевих органів влади борються з величезним борговим тягарем, тоді як китайські споживачі виявляють нерішучість.

Проте прогнози передбачають, що до 2024 року зростання ВВП країни продовжуватиме перевищувати 4%. Цей оптимістичний прогноз пояснюється стратегічним поєднанням пакетів списання боргу, ініціатив фіскального стимулювання та інших офіційних заходів підтримки. Крім того, очікується, що технологічний прогрес продовжить сприяти прогресу в економіці країни.

Чи нападе Китай на Тайвань після зміни там президента

Останнім часом все більше людей на Тайвані та за його межами розглядають можливість війни внаслідок розширення Китаєм військових маневрів. Лай Чін Те, фаворит на президентських виборах у Тайвані й представник керівної Демократичної прогресивної партії, має особливе минуле на відміну від чинного президента Цай Ін Вень.

Лай прямо висловив свою відданість дотриманню обережного підходу Цай щодо Китаю, прагнучи запобігти будь-якому приводу для нападу Пекіна. Китайська влада під керівництвом лідера Сі Цзіньпіна продовжує підтримувати віру в те, що Тайвань можна "возз’єднати" з країною, не вдаючись до збройного конфлікту. Їхні методи включають посилення військового залякування, вплив на політиків острова, використання економічних стимулів і введення міжнародної ізоляції.

Чи впаде підтримка Африканського національного конгресу на виборах у ПАР

Журналісти вважають, що так. Через значну зміну політичної влади Африканський національний конгрес втратить свою давню абсолютну більшість після трьох десятиліть домінування. Це знаменує собою ключовий момент у політиці Південної Африки з часів президентства Нельсона Мандели в 1994 році.

Репутація АНК була заплямована низкою корупційних скандалів, безгосподарності та зниженням основних послуг, прикладом чого є часті відключення електроенергії. Економіка також пережила тривалий період стагнації на душу населення, який охоплював 15 років. У 2019 році, під час президентства Сиріла Рамафоси, підтримка АНК уже впала до 57,5%. Однак цього року падіння продовжується, і є ознаки того, що воно може опуститися нижче 50% порогу.

Чи перейде Аргентина на американський долар

Громадяни Аргентини, здавалося, відмовилися від песо, вдавшись до заощаджень у доларах і беручи участь у неофіційних операціях з нерухомістю в тій же валюті. Однак, попри свої передвиборчі обіцянки про доларизацію економіки, новопризначений президент Хав'єр Міллай обрав девальвацію як свою початкову економічну стратегію.

У той час як міністр економіки Луїс Капуто стверджує, що перехід на американську валюту залишається довгостроковою метою, експерти прогнозують, що цей крок навряд чи здійсниться у 2024 році. Міжнародний валютний фонд висловив скептицизм, і більшість економістів стверджують, що потенційна втрата економічного суверенітету перевищить будь-які уявні вигоди.

Чи збанкрутує компанія Х під керівництвом Ілона Маска

Аналітики вважають, що так. Відомий підприємець Ілон Маск, відомий своєю нетрадиційною тактикою, знову вдався до попереджень про банкрутство як засобу мотивації, стратегії, яка раніше застосовувалася в Tesla та SpaceX. Однак цього разу майбутнє для X здається невизначеним, оскільки рекламні зусилля компанії та спроби створити нові джерела доходу наштовхнулися на значні невдачі.

Після недавніх випадків емоційних спалахів, спрямованих саме на рекламодавців X, смілива віра Маска в те, що він може провести компанію через банкрутство, зберігаючи свою керівну посаду, становить значний ризик. Якщо цей сценарій розгорнеться, наступна боротьба за контроль над X на тлі фінансових потрясінь, безсумнівно, забезпечить бентежне продовження і без того драматичного придбання Twitter.

Інші прогнози журналістів

Журналісти також прогнозують, що Банк Японії навряд чи встановить позитивну ставку, використання відновлюваних джерел не перевищать частку вугілля у світовому виробництві електроенергії, інвестори повернуться до облігацій, Сема Альтмана не звільнять з Open AI, ринки капіталу відкриються для ІРО, а Британія поверне Греції мармури Парфенону.