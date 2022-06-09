Аномальна спека та дефіцит опадів: якою буде погода влітку

В Україні останні десятиліття кожне літо стає теплішим, аніж попереднє. Цього року українцям слід очікувати на аномальні температури.

Про те, якою буде погода влітку, журналістам 24 каналу розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух.

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Посуха та тропічні ночі: де буде найспекотніше

В Україні відмічається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря влітку, особливо максимальної, а також зростання дефіциту опадів, збільшення тривалості бездощового періоду та зростання інтенсивності гроз, злив, граду, шквалу. Очевидно, що літо 2022 року не стане винятком,

– зазначила Балабух.

Тому українцям слід готуватися до великої кількості спекотних днів та тропічних ночей. До речі, збільшиться і тривалість спекотного періоду. Тому днів для відпочинку біля озера чи басейну буде достатньо.

Купатися в Чорному морі не можна. Через загрозу висадки російського десанту узбережжя Одеської області замінували. Тому засмагати на пляжі чи плавати у морській воді – категорично заборонено. Про це попереджають і таблички про мінну небезпеку.

Найвище стовпчики термометрів підійматимуться у західних областях України. Мешканцям регіону варто подумати про кондиціонери, адже інакше пережити спеку буде складно. Синоптикиня попередила про дефіцит дощу, тому суха погода на Заході затримається. При цьому вона сприятиме зростанню пожежної небезпеки. Вкотре закликаємо – будьте обачними на природі і перевіряйте, чи до кінця погасили багаття. Адже навіть маленький вогонь може призвести до катастрофи.

Прогноз по місяцях

Аномально спекотним буде червень. У перший місяць літа прогнозують найвищу температуру у порівнянні з середніми багаторічними даними за останні 30 років. За словами Балабух, повітря в червні прогріється до рівня липня, який є найтеплішим літнім місяцем в Україні.

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Крім того, у червні можливий і найбільший дефіцит опадів, особливо у західних та східних областях країни,

– зазначила синоптикиня.

Аномальна спека на Заході збережеться і в липні. Лише в серпні температура повітря відповідатиме кліматичній нормі.

На погоду в Україні впливатимуть процеси на екваторі

На погоду в Україні влітку суттєво впливатимуть процеси, що відбуваються в екваторіальних широтах Тихого океану, зокрема – явище Ла-Нінья. Воно означає зниження поверхневої температури води нижче кліматичної норми на сході тропічної зони Тихого океану. Саме вплив Ла-Нінья провокуватиме в Україні суху погоду.

До теми дивіться відео з порадами, як рятуватися під час спеки: