Ветерани війни будуть дуже затребувані на Заході з величезними зарплатами, – боєць ЗСУ

На ракетні атаки з боку росіян західні партнери відповідають сучасними системами ППО для України. Зокрема, США мають намір передати надпотужні Patriot, які дозволять ефективно протидіяти ворожим ударам.

Втім, ми вже непогано захищаємо наше небо, українські сили ППО мають дуже серйозний досвід. Про це 24 каналу сказав військовослужбовець ЗСУ Євген Карась.

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Військові ЗСУ – еліта, яку цінуватимуть в усьому світі

Як зауважує Карась, сьогодні потенціал української армії є колосальним, а збройні сили – це завжди політична сила на експорт. Йдеться про високооплачувані міжнародні операції, з якими поруч йдуть бізнес-інтереси та дипломатія.

Це дуже важливо. Тому що для людей, які вирішили присвятити своє життя військовій службі, після війни буде дуже багато цікавих та високооплачуваних міжнародних місії, де буде невисокий відсоток втрат, але буде дуже зростати престиж збройних сил,

– наголосив військовий.

Сьогодні українські війська набираються передового досвіду. І роблять вони це, додає Карась, бездоганно.

У перегонах озброєнь Росія програє

Ні для кого не секрет, що українська та російська армії воюють кардинально різною зброєю. Військовослужбовець ЗСУ наголошує, що ворог однозначно програє. "За Росію хто? Лєнін і Аятола Хаменеї. А з нашого боку – військово-промисловий блок країн Заходу", – зазначив Карась.

Він додав, що Україна для Росії була воротами до західного світу. І ми їх ефективно захищаємо.

Якби Україна була окупована, Росія використовувала б українців як "гарматне м'ясо в різних операціях, аби тероризувати весь світ. Це розуміють західні країни, тому вони разом з нами вирішили поставити крапку на цьому "привиді комунізму",

– стверджує боєць.

Це розуміють і самі росіяни. За їхніми словами, проти Росії воює 80% світового військово-промислового комплексу.

"Я думаю, що постачання зброї триватиме і буде відчутним. Це якісні та нові зразки. Проте навіть старе німецьке кратно краще за старе радянське, чого мало і що неправильно зберігалося в Росії. Натомість в країнах Заходу вона зберігалася належним чином", – каже Карась.

На його переконання, зараз час грає на нас. Треба розуміти, що "Шахіди" зараз і три місяці тому – зовсім різні речі. Сьогодні українські сили ППО збивають 90 – 100% іранських дронів.

"І що далі робити росіянам? "Шахіди" збивають, стратегічних ракетних ударів не буде, аби вони будуть раз на два місяці, по землі наступати не можуть, з повітря завдати відчутних збитків, які відсунули б нашу перемогу, не можуть", – підсумував Євген Карась.

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