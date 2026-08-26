Документ датований квітнем 2026 року і має назву "Сценарії досягнення миру в конфлікті росія – Україна". Про це пише Андрій Городницький.

Одразу важливе уточнення: справжність документа офіційно не підтверджена. "Сбербанк" його поки не коментував. Тому всі цифри слід сприймати саме як зміст оприлюдненої записки.

Імовірні сценарії закінчення війни

І ось тут починається найцікавіше. Автори документа оцінюють сценарії завершення війни так:

вирішальна воєнна перевага росії – 7%;

завершення війни на російських умовах через виснаження підтримки України – 12%;

так звана "угода Трампа" із замороженням фронту і частковим зняттям санкцій – 32%;

"корейський сценарій", фактична заморозка без повноцінного мирного договору – 22%;

продовження війни ще 2-3 роки – 15%;

компромісний мир – 5%%;

завершення війни на умовах України та Європи – 2%;

різні "чорні лебеді" – 5%.

Тобто два сценарії замороження війни разом мають 54% ймовірності.

Ще показовіша внутрішня оцінка стану самої Росії

У записці йдеться про бюджетний дефіцит, падіння нафтогазових доходів, дефіцит працівників на підприємствах ВПК, проблеми з комплектуючими, боєприпасами та двигунами.

Російські втрати особового складу автори оцінюють у 20 – 25 тисяч людей щомісяця, а близько 90% нових контрактників, за їхньою оцінкою, витрачаються на поповнення втрат.

Для досягнення вирішальної воєнної переваги автори записки вважають необхідною ще одну хвилю мобілізації для залучення приблизно 300 – 500 тисяч людей. Окремо вони пишуть, що повномасштабна мобілізація створює для Кремля надто великий політичний ризик.

Є там і дуже промовистий стратегічний висновок: найбільш вигідним періодом переговорів для Росії називають літо – осінь 2026 року, оскільки далі фінансові резерви скорочуються, Європа нарощує переозброєння, а американська політична ситуація змінюється.

Тому я б уважно дивився на цей документ саме як на можливе відображення того, що обговорюють усередині російської системи. Якщо витік справжній, він показує дуже просту річ: у кабінетах великого державного банку вже рахують імовірності, ресурси, мобілізаційний потенціал і вікно для переговорів. І цифра 7% щодо вирішального воєнного успіху Росії тут говорить сама за себе.

Україні ж із цього варто зробити цілком практичний висновок: найближчі місяці матимуть величезне значення.

Тиск на російську економіку, удари по військовій та логістичній інфраструктурі, стійкість фронту і збереження підтримки партнерів безпосередньо впливають на те, з якими можливостями Кремль підійде до наступного етапу війни.