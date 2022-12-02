За 300 метрів від гуртожитку впав снаряд, – студент з Харкова про початок війни
Богдан навчається у Національному фармацевтичному виші у Харкові. Вибухи 24 лютого не дуже його налякали, адже у 2014 році він вже чув їх. Хлопець родом з Луганщини.
В інтерв'ю у межах проєкту "СВОЇ" на 24 каналі студент Богдан Місан розповів про початок повномасштабного вторгнення у Харкові. Якось за 300 метрів від гуртожитку, де він у той час мешкав, упав російський снаряд.
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Авіація літала над нами, поруч були вибухи
Хлопець зізнався, що не завжди був у підвалі під час обстрілів. Каже, що спати ходив у кімнату, адже вже звик до вибухів, і "будь-що-будь".
Авіація літала над нами, поруч вибухи були. Десь за 300 метрів від гуртожитку впав снаряд,
– пригадав Богдан.
У гуртожитку, щоправда, був порядок, каже студент. Все завдяки комендантці, яка до останнього тримала все під контролем і стежила, щоб не прийшли мародери.
Виїхати з Харкова хлопця переконала дівчина. Богдан зберігав спокій весь час, бо бачив війну раніше.
У 2014 році снаряд впав у нас під балконом. Я жив на 3 поверсі, а той приземлився біля фундаменту. Пощастило тоді вижити,
– пояснив хлопець.
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