З яким зором людина придатна та не придатна до мобілізації

Законодавство України чітко регламентує перелік хвороб, які роблять особу не придатною до військової служби у мирний час і у період воєнного стану.

З цим переліком можна ознайомитись у додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, пише 24 Канал. Розповідаємо, з якими вадами зору особа не може бути мобілізованою.

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Перелік вад зору, з якими особу не можуть мобілізувати

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки ті особи, що мають:

Вражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах.

Різко виражені, зі зниженням зорових функцій, що прогресує, або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки.

А також:

Хвороби склоподібного тіла та очного яблука.

Неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва й зорових шляхів.

Відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах.

Всі форми глаукоми в розвиненій та наступних стадіях на обох очах.

Стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії.

Гостроту зору одного ока нижче 0,1 або сліпоту ока;

Відсутність очного яблука у разі гостроти зору другого ока 0,3 та нижче або гостроту зору обох очей 0,2 та нижче.

Короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр – теж є у переліку хвороб очей, з якими особу не можуть мобілізувати.