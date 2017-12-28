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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Яким буде зв'язок у новорічну ніч: прогнози експертів

14:55, сьогодні 693 Читать новость на русском

З року в рік в новорічну ніч користувачі абсолютно всіх мобільних операторів відчувають незручності через поганий зв'язок. Експерти кажуть: все через перевантаження мереж. Абонентів же причини мало цікавлять вони вимагають якісних послуг, щоб можна було привітати рідних зі святами.

Лінію зайнято, або мережу перевантажено. Таке повідомлення на екранах своїх телефонів кожної новорічної ночі бачать мільйони українців. І все тому, що з першої ж хвилини після 12–ої в усіх з'являється просто нестримне бажання повідомити своїх близьких, що за їх годинником вже розпочався новий рік.

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А масові обдзвони – це як національний флешмоб. Тільки мотивація таких привітань у кожного своя.

Кожна мобільна вежа обслуговує обмежену кількість абонентів. Тому коли охочих поговорити телефоном виявляється більше, ніж передавач здатний опрацювати – зв'язок починає підвисати.

Інтернет не вантажиться, а дзвінки перериваються. І щоб уникнути таких збоїв, в місцях масових гулянь оператори вже облаштували мобільні базові станції. Такий досвід вже зарекомендував себе під час євробачення.

Вона автономна, тут є кондиціонер, тут є блок живлення та акумуляторні батареї. У випадку перепадів напруги, або ще щось, вона може автономно працювати. В новорічну ніч буде зв'язок,
– заявив керівник групи експлуатації мережі Lifecell Віталій Добровольський.

Останні роки, мобільні оператори, всі як один фіксують різке перетікання з голосового трафіку в передачу даних. Люди все рідше дзвонять і все частіше використовують інтернет для скайпів, вайберів чи інстаграм. А щоб передавачі між собою краще комунікували, оператори почали впроваджувати найновіші технології, в тому числі й штучний інтелект.

"На мережі в усіх великих містах, введена платформа СОН (Self Optimizing Network). В локаціях, де перебуває скупчення народу, система сама переоптимізує мережу для того, щоб максимально збільшити кількість абонентів на сотах", – переконаний технічний директор Vodafone Україна Євген Фрунза.

Чому перевантаження на Новий рік – це не найважчий тест драйв – дивіться у сюжеті.

Автор: Ігор Токар
Теги: Новини України Новорічні свята мобільні пристрої
Джерело: 24 Канал
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