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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Яким політикам українці довіряють найбільше

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      Володимиру Зеленському українці довіряють найбільше
      Володимиру Зеленському українці довіряють найбільше / Getty images

      65% українці найбільше довіряють Президенту України Володимиру Зеленському. Цей показник у кілька разів більший, аніж в інших політичних лідерів.

      Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" з 6 по 10 липня.

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

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      Володимиру Зеленському цілком довіряють 37% опитаних, скоріше довіряють – 28%. Зовсім не довіряє президенту 21%, а скоріше не довіряють – 6%.

      Менше людей довіряють лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку – 25%. Окрім того 24% довіряють голові партії "Слуга народу" Дмитру Разумкову, але 25% стверджують, що взагалі його не знають. Главі "Громадянської позиції" Анатолію Гриценку довіряють 23%, очільниці "Батьківщини" Юлії Тимошенко22%, а співголові "Опозиційної платформи – За життя" Юрію Бойку – 22%.

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      Чинному прем'єр-міністру Володимиру Гройсману довіряють 20%, а рівень довіри до глави партії "Сила і честь" Ігоря Смешка20%. При цьому не знають Смешка також 20%.

      Найменше респонденти довіряють Петру Порошенку (14%) та одному з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку (12%).

      опитування довіра лідери політика
      Рівень довіри до українських політиків від "Рейтингу"

      Опитування проводилось серед 2 тисяч повнолітніх респондентів з 6 по 10 липня. Похибка становить не більше 2,2%.

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      Теги: Святослав Вакарчук - новини Новини України Новини політики Володимир Гройсман Володимир Зеленський Петро Порошенко Юрій Бойко Дмитро Разумков Анатолій Гриценко Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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