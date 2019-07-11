Яким політикам українці довіряють найбільше

65% українці найбільше довіряють Президенту України Володимиру Зеленському. Цей показник у кілька разів більший, аніж в інших політичних лідерів.

Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" з 6 по 10 липня.

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

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Володимиру Зеленському цілком довіряють 37% опитаних, скоріше довіряють – 28%. Зовсім не довіряє президенту 21%, а скоріше не довіряють – 6%.

Менше людей довіряють лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку – 25%. Окрім того 24% довіряють голові партії "Слуга народу" Дмитру Разумкову, але 25% стверджують, що взагалі його не знають. Главі "Громадянської позиції" Анатолію Гриценку довіряють 23%, очільниці "Батьківщини" Юлії Тимошенко – 22%, а співголові "Опозиційної платформи – За життя" Юрію Бойку – 22%.

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Чинному прем'єр-міністру Володимиру Гройсману довіряють 20%, а рівень довіри до глави партії "Сила і честь" Ігоря Смешка – 20%. При цьому не знають Смешка також 20%.

Найменше респонденти довіряють Петру Порошенку (14%) та одному з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку (12%).



Рівень довіри до українських політиків від "Рейтингу"

Опитування проводилось серед 2 тисяч повнолітніх респондентів з 6 по 10 липня. Похибка становить не більше 2,2%.

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