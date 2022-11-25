Які ділянки фронту найперспективніші для ЗСУ: Світан припустив, якими будуть бойові дії взимку

В мережі часто обговорюють уповільнення контрнаступу ЗСУ взимку. Проте військові експерти пояснюють, що українські військові зупинятися точно не будуть, тож окупанти не дочекаються паузи. Як розвиватимуться бойові дії взимку – читайте у статті.

Втрати окупантів будуть збільшуватися

Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він наголосив, що вдень ЗСУ в середньому знищують близько 500 окупантів, а це один взвод.

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За його словами, щодня ЗСУ "викреслюють" кілька сотень окупантів та їхніх воєнних засобів. "І така динаміка не зменшиться, вона буде лише збільшуватися", – вважає експерт.

Як розвиватимуться бойові дії далі

Полковник запасу зауважив, що зараз лінія фронту "застигла" через погодні умови, адже дощ та мряка зупиняють рух важкої техніки.

У режимі наступу практично вся лінія фронту переходить до оборони, тому залишається лише – нанесення противнику артилерійських чи авіаційних ударів,

– пояснив Світан.

Він вважає, що як тільки земля підсохне чи підморозиться, потенціал української армії, який зараз накопичений і не був використаний на правому березі Херсонщини, залишився і їх будуть перекидати на Запорізький та Донецький напрямки, де вони найбільш затребувані.

"Залишається також перспектива у напрямку Сватово – Луганське. Після того, як наші війська пройдуть по замерзлій землі, вони почнуть наступ в сторону Луганська. Ці два напрямки будуть чекати "погоди", – вважає полковник запасу.

"Котел" для окупантів біля Азовського моря

На його думку, на цих напрямках ЗСУ отримають завдання на рух по промерзлому ґрунту – це буде, швидше за все, вихід до Азовського моря.

Основне завдання – це розсічення сухопутного коридору та перехід кримського та херсонського угруповання росіян в режим "котла". Як тільки ЗСУ вийдуть на узбережжя Азовського моря, вони заженуть в "котел" все кримсько-херсонське угруповання,

– наголосив Світан.

Експерт зазначив, що підбитий Кримський міст не може постачати окупантам озброєння в достатній кількості, а другий удар по цьому мосту повністю "переріже" постачання.

Світан розповів, як далі будуть розгортатися події на фронті: відео



За його словами, в цей час українська артилерія виконує своє основне завдання – знищує армію противника. "Ми навіть в такому режимі "затихлого" фронту щодня ліквідуємо близько батальйону російських солдат", – підсумував він.

Яка ситуація на фронті: останні дані Генштабу ЗСУ

На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти вибудували оборону та обстрілюють райони таких населених пунктів: Берестове, Кислівка, Табаївка і Вишневе на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське на Донеччині.

окупанти вибудували оборону та обстрілюють райони таких населених пунктів: Берестове, Кислівка, Табаївка і Вишневе на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське на Донеччині. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противники також обороняються, але без артилерійських обстрілів не обходиться; росіяни накрили вогнем Вугледар, Пречистівку, Нескучне, Времівку, Новопіль і Зелене Поле Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське і Чарівне на Запоріжжі.

противники також обороняються, але без артилерійських обстрілів не обходиться; росіяни накрили вогнем Вугледар, Пречистівку, Нескучне, Времівку, Новопіль і Зелене Поле Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське і Чарівне на Запоріжжі. На Криворізькому та Херсонському напрямках путінські солдати обстріляли Зміївку, Берислав, Токарівку, Микільске, Антонівку, Чорнобаївку, Білозерку, Велетенське Херсонської області.

путінські солдати обстріляли Зміївку, Берислав, Токарівку, Микільске, Антонівку, Чорнобаївку, Білозерку, Велетенське Херсонської області. Вочевидь, найважча ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках – там росіяни намагаються наступати. Також загарбники обстріляли з артилерії райони таких населених пунктів: Верхньокам'янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар'їнка Донецької області.

– там росіяни намагаються наступати. Також загарбники обстріляли з артилерії райони таких населених пунктів: Верхньокам'янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар'їнка Донецької області. На Волинському та Поліському напрямках – без змін, повторний напад з півночі загарбники поки не планують, однак Лукашенко продовжує допомагати Путіну.

В окупованому Сімферополі так звана влада інформує людей про план дій у разі повітряної тривоги та іншої небезпеки. Очевидно, росіяни у Криму розуміють, що залишилось їм там бути ще недовго.