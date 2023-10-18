Україна отримала ATACMS: якими будуть наслідки для Росії – проаналізували в ISW

США передали Україні касетні ракети ATACMS таємно, щоб "шокувати" противника. Тепер росіянам доведеться адаптуватися, зокрема розосередити свою авіацію і відвести частину літаків на аеродроми якомога далі від лінії фронту.

Таку пораду дали окупантам аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Вони проаналізували, як вплине на хід війни наявність в України цих ракет.

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Так, у новому огляді аналітики нагадали, що російські війська підіймали вертольоти з аеродрому в окупованому Бердянську під час початку контрнаступу ЗСУ у 2023 році. Це дало росіянам перевагу, оскільки вони атакували українські механізовані підрозділи.

За допомогою точних далекобійних ракет ЗСУ могли завдавати ударів по окремих авіаційних засобах збройних сил Росії. Втім, зараз українські війська мають ракети ATACMS із касетними боєголовками, які можуть вражати об'єкти на широкій площі.

Аналітики припустили: США, ймовірно, таємно доставили системи ATACMS, щоб дати українським силам перевагу-сюрприз, і російська сторона була шокована цим кроком.

Росіяни "діють", лише після втрат

В ISW зазначають, що російські пропагандисти уже почали бідкатись, що російська армія буцімто лише адаптувала свої аеродроми, щоб захиститися від ударів HIMARS. Однак ATACMS – нова ракетна загроза для російської авіації.

Російські військові показали, що можуть адаптуватися до нових українських ударних можливостей, але тільки після того, як понесуть початкові і явні втрати,

– зазначили в ISW.

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