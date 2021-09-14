Якими будуть нові карантинні обмеження у різних зонах: роз'яснення МОЗ

14 вересня 2021 , 17:51
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Джерело:

телеграм МОЗ

Кабінет Міністрів визначив нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Вони діятимуть при посиленні адаптивного карантину.

Про те, якими будуть нові карантинні обмеження та норми при різних рівнях епідеміологічної небезпеки, детально пояснили у Міністерстві охорони здоров'я.

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Зелена зона

У цій зоні обов'язковим залишається носіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті.

Жовта зона

Жителям цієї зони теж потрібно обов'язково носити маску у приміщенні та дотримуватися дистанції у 1,5 метра.

Під заборону потраплятимуть

  • масові заходи за участю більш як 1 людини на 4 квадратні метри площі будівлі або території,
  • заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
  • заповненість спортзалів і фітнес-центрів у розрахунку не більш ніж 1 людина на 10 квадратних метрів,
  • робота закладів освіти, окрім тих, де менш ніж 80% персоналу мають жовтий чи зелений COVID-сертифікат
Важливо! Обмеження не застосовуватимуться у випадку наявності у понад 80% персоналу та 100% відвідувачів закладів чи заходів, крім людей, які не досягли 18 років, жовтих або зелених COVID-сертифікатів.

Помаранчева зона

У цій карантинній зоні діятимуть всі обмеження жовтої зони. Крім того, місцева влада матиме можливість вводити додаткові обмеження.

Червона зона

Зберігається вимога щодо обов'язкової наявності маски у приміщенні та дотримання дистанції.

Забороненою буде робота

  • закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на винос,
  • ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів,
  • непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
  • закладів освіти, окрім закладів де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат
  • проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
  • закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки,
  • закладів, що надають послуги з розміщення (хостели, готелі).
Важливо! Обмеження не застосовуватимуться у випадку наявності у всього персоналу та всіх відвідувачів закладів чи заходів, крім людей, які не досягли 18 років, жовтих або зелених COVID-сертифікатів.

Зміни до карантинних обмежень: що відомо

  • Уряд 13 вересня ухвалив зміни до постанови № 1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню коронавірусу.
  • Зокрема, документом передбачили, що COVID-сертифікат буде жовтий або зелений. Він міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.
Автор: Наталія Пристанська