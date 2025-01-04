Дрони з ШІ та дипстрайки: як збільшилися оборонні можливості України за рік

2024 рік укотре продемонстрував, наскільки критичними є інновації в сучасній війні. Особливо для України, яка поступається ворогу в кількості техніки, людей, ресурсів, необхідних для ведення тривалих бойових дій. Тому нам потрібні асиметричні рішення, які здатні якщо не нівелювати, то мінімізувати негативний вплив кількісної переваги ворога.

Оборонні інновації в Україні

Ми в Brave1 це добре розуміємо, тому цьогоріч суттєво активізувались у підтримці оборонних інноваторів. Більш як 3 200 розробок, понад 1 400 компаній, більш ніж 30 мільйонів доларів виданих грантів – це не тільки показники нашої роботи, це демонстрація росту українських виробників усього за 1,5 року існування Brave1. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Ми вже маємо успішну defense tech-індустрію, яка працює як чітко відлагоджений генератор необхідних розробок. Ось декілька головних результатів кластера Brave1 за 2024 рік.

Дрон-перехоплювач. Цього року нам вдалося "познайомити" росіян з низкою інноваційних геймченджерів від українських розробників. Один із них – дрон-перехоплювач російських "Орланів". Для цього у квітні ми запустили конкурс на пошук рішення, на який відгукнулися десятки українських виробників.

Сьогодні вже маємо перехоплювачі, які успішно захищають наші тилові райони від російських розвідників. Одне з таких рішень, яке було кодифіковане згідно зі стандартами НАТО, – дрон-перехоплювач. На його рахунку вже близько 20 підтверджених уражень ворожих розвідувальних безпілотників – військові їх використовують на Харківському, Сумському, Курському та Запорізькому напрямках.

Український Мавік. Одним із найбільш використовуваних та найефективніших дронів на фронті ось уже декілька років є китайський Mavic. Таке активне використання військовими створює низку викликів для України, серед яких залежність від імпорту та складна логістика, а також значні втрати цих дронів. Тому ми залучили українських виробників, які вже створили власні аналоги такого дрона. Маємо вже вироби, які кодифіковані згідно зі стандартами НАТО.

БпЛА зі штучним інтелектом. Також досягли потужного прогресу в інтеграції штучного інтелекту та машинного зору в БпЛА. Такі дрони на фінальній стадії польоту автоматично наводяться на "підсвічену" оператором ціль. Цьогоріч держава вперше почала контрактувати FPV-дрони з AI-донаведенням. Ці дрони не чутливі до РЕБу противника, а отже, їх ефективність суттєво вища за звичайні аналоги.

Українські розробники вже працюють над рішеннями, де штучний інтелект використовують не тільки для донаведення, а й для забезпечення повністю автономного польоту, самостійної ідентифікації цілі.

Дипстрайки. У 2024 році ворог чітко побачив, що навіть у його тилу немає безпечних місць. Далекобійні дрони від українських виробників можуть знаходити цілі за тисячі кілометрів, уражаючи аеродроми, нафтобази, критичну інфраструктуру. Цим нам вдалося дещо компенсувати відсутність достатньої кількості ракетного озброєння, здатного досягати цілей на стратегічній глибині.

До теми Дрони, ракети та лазери: як Україна переходить на новий технологічний рівень у війні

Рекордні інвестиції. Цьогоріч нам вдалося вивести інвестиції в український defense tech-ринок на абсолютно новий рівень. Зокрема, провели найбільший міжнародний інвестиційний саміт про вітчизняні оборонні інновації – Defense Tech Valley, де зібрали більш як 800 учасників, серед яких українські та міжнародні інвестори, розробники, військові, урядовці.

Така зацікавленість інвесторів до технологій, випробуваних війною, трансформується в реальні показники – тільки з початку року в індустрію інвестовано понад 40 мільйонів доларів. Це у 8 разів більше, ніж у 2023 році. Ми нарощуватимемо динаміку, для цього працюємо з більш як 240 інвестпартнерами з 35+ країн.

Плани на 2025 рік

Очевидно, що нам є над чим працювати й куди рости. Адже війна постійно створює нові виклики та загрози, на які ми маємо вчасно реагувати технологіями. Ми вже визначили чіткий перелік напрямів, де наші військові найбільше потребують інновацій.

Ракети. У 2024 році запустили ракетну програму. Ми в Brave1 у 2024 році вже почали видавати гранти на ракети українського виробництва й розраховуємо, що вже невдовзі ворог особисто "познайомиться" з вітчизняними розробками.

У 2024 році запустили ракетну програму. Ми в Brave1 у 2024 році вже почали видавати гранти на ракети українського виробництва й розраховуємо, що вже невдовзі ворог особисто "познайомиться" з вітчизняними розробками. Рій дронів . Поступово відходимо від концепції "один дрон – один оператор" і переходимо до технології рою дронів, яка передбачає можливість керувати групою БпЛА, які координуються між собою за допомогою штучного інтелекту. У нас уже декілька команд, які не тільки мають такі рішення, а й реалізують їх на практиці. Не сумніваємося, що за цією технологією майбутнє, тому мусимо випередити ворога.

. Поступово відходимо від концепції "один дрон – один оператор" і переходимо до технології рою дронів, яка передбачає можливість керувати групою БпЛА, які координуються між собою за допомогою штучного інтелекту. У нас уже декілька команд, які не тільки мають такі рішення, а й реалізують їх на практиці. Не сумніваємося, що за цією технологією майбутнє, тому мусимо випередити ворога. Антишахеди. Щодня Україну атакують "Шахеди", від яких страждає цивільна інфраструктура, енергетика. Очевидно, що ми не можемо толерувати цю ситуацію, тому зосереджуємо увагу розробників на пошуку рішень, які суттєво знизять ефективність шахедних атак ворога.

Це далеко не повний список того, що ми плануємо й робитимемо. Багато про що ворог дізнається тільки постфактум.

Можемо сказати з повною впевненістю: українська defense tech-індустрія продовжить закріплювати за собою статус одного з глобальних хабів оборонних інновацій.

І що найголовніше – зробимо максимум, аби українські захисники отримували технології вчасно і в потрібній кількості.