Росіян зустрічали озброєні цивільні, – підполковник ГУР про перші години вторгнення

У лютому 2022 року російських загарбників, які перетнули український кордон, чекали, як професійні військові, так і рішуче налаштовані цивільні. Серед тих, хто першим вступив у бій із ворогом був і Андрій Савенко.

Про перші дні російського нападу в інтерв'ю 24 Каналу розповів багаторазовий чемпіон світу та Європи з військово-спортивного багатоборства та бойового джиу-джитсу, підполковник ГУР МО Андрій Савенко.

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"Творився неймовірний хаос"

Андрій Савенко був одним тих, хто зустрічав ворога у перші години повномасштабного вторгнення. Наприкінці лютого 2022 року підполковник у складі бойової групи з досвідчених офіцерів перебував на Чернігівщині, за 3 кілометри від кордону.

За словами Савенка, у прикордонні панував повний хаос. Десь з окупантами вступали у бій озброєні цивільні, десь спецпризначенці, прикордонники, військові різних бригад. Взаємодія між цими категоріями захисників була дуже важка. Не було жодної злагодженості.

"Подекуди було важко зрозуміти, де працюють наші, де – вороги", – пригадує підполковник.

Довідка: Андрій Савенко пройшов безліч гарячих точок у 2014 – 2015 роках під час служби в 79 десантно-штурмовій бригаді, брав участь у бойових виходах у тил ворога у складі загону спецпризначення ГУР.

До слова, Сили оборони утримують позиції на Харківщині. Нині формуються передумови для деокупації деяких територій.