Каденюк у космосі, перший McDonald's, перемога "Динамо": якою була Україна у 1997 році

1997 рік був прогресивним та революційним у багатьох сферах. Україна вийшла на світову арену та почала впроваджувати провідні технології.

Космічна держава

У Радянському Союзі успіхи в підкоренні космосу належали українському конструкторському бюро "Південне". Саме там, у Дніпрі, розробляли космічні ракети разом із бойовими міжконтинентальними балістичними. Незалежній Україні вдалося зберегти для себе космічну галузь з усіма напрацюваннями і, як наслідок, здійснити спільний проєкт з американцями.

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Відбір до космічного польоту пройшло 2 українців – Леонід Каденюк і його дублер Ярослав Пустовий. Зрештою обрали 45-річного Каденюка, з огляду на його досвід. Підготовка до польоту тривала рік. Упродовж цього часу 6 членів екіпажу мешкали в одному тренувальному таборі та звикли одне до одного. Пустовий згадував, що команда мала прожити 16 днів на орбіті в 2 кімнатах. Одна була розміром з ванну, інша нагадувала маленьку кухню в "хрущовці".



Леонід Каденюк став першим українським космонавтом / Фото NASA

Історичний момент настав 19 листопада 1997 року. Запуск корабля відбувся із космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Вихід на навколоземну орбіту в 2-тонної системи зайняв 8,5 хвилин. За цей час судно подолало близько 250 кілометрів від Землі.

Кожному астронавту в політ дозволили взяти цінні речі. Каденюк мав із собою український прапор і одне з перших видань "Кобзаря".



Каденюк взяв у космос прапор України / Фото ДКАУ

Уже на орбіті емоцій було чимало. Український космонавт подивився на Землю й сказав своєму американському колезі Кевіну Крігелу: "Тепер я бачу, що вона кругла". Коли Columbia успішно приземлилася, Леонід Каденюк став першим і наразі єдиним космонавтом незалежної України.

Перша полярна експедиція

У 1997 році закінчилася й перша експедиція 13 українських полярників на Південному полюсі. Станцію "Академік Вернадський" викупили у Великої Британії за 1 фунт після конкурсного відбору ще у 1995 році. Завідувач відділом геофізики НАНУ Володимир Бахмутов зазначив, що науковців до Південної Америки доправили на президентському літаку.



Українці викупили антарктичну станцію "Вернадський" за 1 фунт / Фото Вікіпедії

Друга антарктична експедиція у 1997 році була особливою, тому що в команду дослідників входило 4 жінки. У наступні кілька років жінок туди не брали через складні умови, але останніми роками на станцію повернулися полярниці.

Геополітична ситуація

Україна змогла відпочити від тиску Москви у 1997 році, бо Росія програла Першу чеченську війну. Тоді республіка відстояла незалежність та відновила назву Ічкерія. Першим президентом незалежної Кавказької республіки став Аслан Масхадов.



Президентом Чеченської республіки Ічкерії став Аслан Масхадов / Фото з фейсбук-сторінки Çerkes Derneği

Білорусь у 1997 році остаточно визначилася із напрямком руху та заклала фундамент дружби двох режимів. Президенти Борис Єльцин та Олександр Лукашенко поставили свої підписи під Договором про утворення союзу Білорусі та Росії.

Співпраця з НАТО

У Мадриді 8 липня 1997 року українська делегація підписала Хартію про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору. Українська влада шукала можливостей поступово крокувати в Європу – відчувалися 5 років жорсткого протистояння за Крим і Чорноморський флот.



Президент Кучма підписав Хартію в Мадриді 1997 року / Фото DPA

Про поділ флоту й військових баз, що дісталися від Радянського Союзу в спадок. Україна та Росія домовилися ще 28 травня 1997 року. Сторони підписали у Києві документ, згідно з яким Україна отримала:

18% кораблів колишнього радянського Чорноморського флоту;

військово-морські бази у Ізмаїлі, Одесі, Очакові, Донузлаві, Керчі та Балаклаві;

10 баз морської авіації.

Росії надали право розміщувати свої кораблі в Севастополі до 2017 року. Щоб збалансувати сили, Україна також дозволила росіянам утримувати на території півострова контингент не більший, ніж українське військо в Криму. Мовилося про обмеження до 300 кораблів та 25 тисяч військовослужбовців.

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Українські еліти намагалися домовитися з росіянами та вести з ними бізнес на рівних. Саме тому 31 травня 1997 року Президент України Леонід Кучма та президент Росії Борис Єльцин підписали договір про дружбу й співробітництво.

Перший McDonald's

Незвичний заклад, який раніше українці бачили лише у закордонному кіно, відчинив двері 24 травня 1997 року. Перший McDonald's запрацював у Києві біля станції метро "Лук'янівська". Довжелезна черга з покупців трималася тиждень, кияни скуповували гамбургери десятками, по 2 гривні. До слова, курс долара тоді тримався на позначці 1,9 гривні.



Перший McDonald's відкрили у Києві / Фото Emil Oleksandrovich

Згодом філії McDonald's запрацювали у Дніпрі та Харкові. Загалом в Україні 1997 року відкрили ще 5 ресторанів швидкого харчування.

Екранізація "Титаніка"

У 1997 році на екрани вийшов один із найромантичніших фільмів кінця ХХ століття. Режисер Джеймс Кемерон показав драму на борту корабля "Титанік", що тоне. За 25 днів після початку прокату фільм окупив бюджет у 200 мільйонів доларів, а згодом став найкасовішим за всю історію і зібрав понад 1,8 мільярда доларів. Цей статус він утримував 12 років, поки його не змінив "Аватар" того ж таки Кемерона.

Саундтрек до "Титаніка" у виконанні Селін Діон увійшов до переліку найпопулярніших мелодій для каверів по всій планеті. Знайти версії пісні на сопілці, акордеоні чи фортепіано можна у мережі й зараз.

Інтернет і мобільний зв'язок

У 1997 українці отримали відкритий доступ до інтернету. Спершу це було дороге задоволення для корпоративних мереж. Вартість години в онлайні оцінювали в 30 гривень, що дорівнювало 16 доларам.



Юрій Янковський – перший український користувач інтернету / Фото Courtesy Photo

Мобільний зв'язок коштував ще дорожче: вартість самого телефона оцінювали на рівні 350 доларів, ще 140 доларів – за підключення і щомісячна абонплата по 60 доларів. Для порівняння – середня зарплата становила 30 доларів.

Водночас на вулицях міст почали встановлювати таксофони, які працювали на монетах, а згодом – на картках із магнітною стрічкою. З'явилася можливість передзвонити з вулиці "по міжгороду". Раніше для дзвінка в інше місто потрібно було йти на пошту та стояти в довгій черзі.

Мода на баскетбол

Українці почали захоплюватися баскетболом та переглядали найцікавіші матчі НБА по національному телебаченню. Кумирами багатьох стали Шакіл О'Ніл, Майкл Джордан і Денніс Родман.

У дворах встановлювали кільця для гри, а в гардеробі обов'язково мало щось бути з Chicago Bulls, Los Angeles Lakers або Houston Rockets. Ці захоплення тісно перепліталися з культурою хіп-хоп.



Майк Тайсон відкусив шматок вуха Евандеру Холіфілду / Фото Getty Images

Окрім цього, особлива увага приділялася боксу, зокрема легендарному бою "титанів" Майка Тайсона і Евандера Холіфілда. Кульмінація настала у 3 раунді, коли розлючений Тайсон відкусив частину вуха супернику. До такого ніхто не був готовий.

Перемога "Динамо"

Ще один неочікуваний сюрприз у 1997 році піднесли всій країні українські футболісти. Суперником київського "Динамо" у матчі групового етапу Ліги чемпіонів була каталонська "Барселона". Протистояння команд Валерія Лобановського і Луї ван Гала увійшло до списку найкращих в історії "Динамо" та цілої Ліги чемпіонів.



Київське "Динамо" розгромило каталонську "Барселону" в 1997 році / Фото ФК "Динамо"

Перший матч відбувся на "Олімпійському" з рахунком 3:0 на користь киян. На "Камп Ноу" на каталонців чекав ще більший розгром. Андрій Шевченко забив 3 голи, а "контрольний" вистрілив Сергій Ребров. Вдома гравців "Динамо" зустрічали як героїв навіть ті, хто були далекі від футболу.