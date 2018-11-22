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      Якими були ціни у новобудовах Львова, Києва та Одеси у жовтні

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      Ціни на житло в новобудовах Львова, Києва та Одеси у жовтні 2018
      Ціни на житло в новобудовах Львова, Києва та Одеси у жовтні 2018 / Колаж 24 каналу

      Динаміка цін на первинному ринку житла в Україні стрімко змінюється. Ми порівняли, що сталось із вартістю квадратних метрів у новобудовах Києва, Львова та Одеси від початку року і на якому рівні вони зафіксовані станом на жовтень 2018.

      Так, у порівнянні з вереснем 2018-го, середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова незначно, але знизилась в ціні – у жовтні вона становила 15 900 гривень за "квадрат".

      Читайте також: Ціни житла на вторинному ринку у Києві: що змінилось у жовтні

      Впала також мінімальна ціна за метр квадратний, за якою станом на жовтень 2018-го можна підшукати помешкання у Львові.

      Вона опустилась до найнижчої від початку року позначки – 9900 гривень за метр квадратний.

      Ціни нерухомість новобудови Львів
      Ціни на житло в новобудовах Львова у жовтні 2018

      Не настільки втішною для покупців виглядає ситуація з цінами на житло в новобудовах Одеси.

      Середня ціна на ринку первинного житла у жовтні підскочила до позначки 19500 гривень за м² і є найвищою ціною від початку 2018-го.

      Мінімальна ціна "квадрата" в новобудовах Одеси у жовтні залишилась також, як і вересні 2018-го – 12900 гривень за метр квадратний.

      Ціни нерухомість новобудови Одеса жовтень 2018
      Ціни на житло в новобудовах Одеси у жовтні 2018

      Схожу динаміку показують і ціни на первинці столиці.

      Так, за даними ресурсу ЛУН.ua, середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у жовтні трохи знизилась у порівнянні з вереснем і становила – 23800 гривень.

      Мінімальна ціна на метр квадратний на ринку первинного житла у Києві вже другий місяць поспіль зафіксована на позначці 16 тисяч гривень і є найвищим показником від початку року.

      нерухомість ціни новобудови Київ жовтень 2018
      Ціни на житло в новобудовах Києва у жовтні 2018

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      Теги: Новини України Новини Києва Ринок нерухомості Новини нерухомості Ціни на нерухомість Новини Львова Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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