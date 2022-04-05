Якісь кроки зробив, щоб поки не вступити повністю у війну, – Зеленський про Лукашенка

Зеленський каже, що багато ракет до України летіли з Білорусі. Водночас Лукашенко зробив певні кроки, щоб повністю не вступити у війну.

Хоч Білорусь зараз не бере прямої участі у війні, це не означає, що цього не станеться. Про це президент заявив в інтерв'ю українським журналістам, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Росія хоче зайняти Донбас, Південь, Запоріжжя і мати коридор до Криму, – Зеленський

На жаль, ракети летіли від нього (Лукашенка – 24 канал), і він прекрасно це знає. Але ми бачимо, що він щось якісь кроки він там робив, щоби не вступити повністю у війну. Не факт, що не ввійде, не факт, що не вступить. Ми цього не знаємо до кінця. Війна не закінчилася,

– каже Зеленський.

Президент наголошує, що Лукашенкові слід дивитися на свій народ. Адже він проти війни з Україною, з огляду на опитування про ставлення до українців.

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