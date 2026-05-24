Для України побудова добровільної та усвідомленої системи залучення людей до війська – це відносно нове явище. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Головна відмінність рекрутингу

До 2014 року ми мали класичну радянську призовну систему. Проте реалії сучасної високотехнологічної війни диктують інші правила. Якісний рекрутинг сьогодні є ключовим рушієм посилення обороноздатності Сил оборони.

Саме тому Український центр безпеки та співпраці інвестує свій аналітичний та практичний ресурс у вдосконалення цих процесів. Ми прагнемо, щоб рекрутинг став довгостроковим інституційним інструментом, який ефективно працюватиме на роки вперед, незалежно від того, якою буде безпекова ситуація в майбутньому чи коли настане пауза в активних бойових діях.

Головна філософська відмінність рекрутингу від класичних підходів полягає в одному фундаментальному понятті – це право на контроль над власною долею.

Після чотирьох років виснажливої війни цивільні громадяни, які приймають рішення стати на захист держави, хочуть чітко розуміти свої перспективи. Вони прагнуть самостійно обирати свій шлях в армії, і рекрутинг дає їм цю можливість.

Ми проводимо глибоку соціологічну та аналітичну роботу, аби виявити, що саме мотивує людину обрати той чи інший підрозділ. Дослідження показують, що сучасний рекрут орієнтується не на абстрактні гасла, а на конкретні фактори.

Головні серед них – це впізнаваність командира та підрозділу, його публічна репутація та безпосередній підхід до управління. Люди йдуть до людей. Вони йдуть до лідерів, яким довіряють, і в команди, де їхній цивільний досвід – будь то сфера IT, інженерія чи логістика – буде використаний із максимальною ефективністю для фронту.

Успіх рекрутингу неможливий без глобального відчуття справедливості в армії. Важливим кроком у цьому напрямі є зміна підходів до розподілу людських ресурсів, презентована заступником Офісу Президента бригадним генералом Павлом Палісою. Концепція, за якою кожна бойова бригада отримуватиме достатньо фіксовану кількість мобілізованих людей, прямо працює на прозорість системи.

Це унеможливлює ситуації, коли одні підрозділи перевантажені, а інші відчувають гострий дефіцит кадрів, і дозволяє військовому керівництву якісно планувати ротації та навчання особового складу. Справедливість у розподілі – це основа суспільної довіри.

Як рекрутинг змінює українське військо

Ще один очевидний маркер тектонічних зрушень усередині Сил оборони – це стрімке збільшення кількості жінок у війську. Ми впевнено ламаємо застарілі радянські стереотипи. Згадайте, навіть після початку російської агресії у 2014 році жінкам законодавчо та інституційно забороняли обіймати бойові чи командирські посади в армії. Їх оформлювали снайперками чи гранатометницями, а на "на папері" – як кухарок чи банщиць.

Сьогодні ситуація кардинально інша. Українські жінки стають командирами підрозділів, пілотами, артилеристами, демонструючи найвищий рівень професіоналізму.

УЦБС активно підтримує цей вектор розвитку. Зокрема, ми інтегровані в підтримку проєкту Drone Forces (Сухопутні війська), який відкриває колосальні можливості для технологічної реалізації кожного, незалежно від статі.

Сучасна війна – це війна технологій та інтелекту. Тут важать навички, швидкість мислення та мотивація, а не застарілі упередження.

Наш людський потенціал – це найцінніший і, водночас, єдиний ресурс, за допомогою якого ми можемо перемогти технологічно та кількісно більшого ворога. Росія намагається посіяти зневіру і через свої ІПСО зірвати мобілізаційні процеси в Україні. Наша асиметрична відповідь на цей виклик має бути інтелектуальною.

Перетворивши залучення до армії на чесний і децентралізований сервіс, де поважають вибір кожної людини, ми не лише зміцнимо фронт сьогодні, а й закладемо фундамент оборонної моделі майбутнього, яка назавжди відіб'є у Кремля бажання зазіхати на нашу землю.