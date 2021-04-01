Тепло не буде стабільним: яку погоду очікують у квітні – прогноз

Справжнього тепла у квітні буде не надто багато. Сонячні дні без опадів змінюватимуть дощові, а температура повітря то підвищуватиметься, то знову опускатиметься.

Перший тиждень другого місяця весни супроводжуватимуть справжні погодні каруселі.

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Погода у перші дні квітня від Укргідрометцентру

1 квітня синоптики прогнозують здебільшого суху та сонячну погоду. Дощі можуть пройти лише у західних та північних областях. Стовпчики термометрів підіймуться до +12…+19 градусів.

синоптики прогнозують здебільшого суху та сонячну погоду. Дощі можуть пройти лише у західних та північних областях. Стовпчики термометрів підіймуться до +12…+19 градусів. Однак вже 2 – 3 квітня погода зміниться на дощову – опади прогнозують по всій країні. Крім того, буде трохи свіжіше – +6…+15 градусів.

погода зміниться на дощову – опади прогнозують по всій країні. Крім того, буде трохи свіжіше – +6…+15 градусів. Натомість 4 квітня буде знову тепліше – місцями до +17 градусів, а дощі з більшості областей відступлять. Опади очікують лише на Сході та Півдні.

буде знову тепліше – місцями до +17 градусів, а дощі з більшості областей відступлять. Опади очікують лише на Сході та Півдні. А 5 квітня температура вчергове впаде, а країну затягнуть дощі.

Якою буде погода далі

За словами синоптика Леоніда Горбаня, з 9 квітня в Україні знову потеплішає. Стовпчики термометрів триматимуться на рівні +14 градусів. Однак через кілька днів поступово холоднішатиме: вдень буде +10...+12 градусів, вночі – +3...+4.

Найтеплішу погоду прогнозують з 20 квітня. Українців протягом 3 днів тішитиме сонце та +18 градусів.

Квітень завершиться "на холодній ноті"

Останній місяць квітня, за прогнозом Горбаня, особливо похмурим. Тоді варто чекати дощів та прохолоди. Наприклад, нічна температура опускатиметься до +4...+6 градусів.



Якою буде погода у квітні / Фото poetryclub

Коли можливі опади

1 – 3 квітня;

5 квітня;

8 – 10 квітня;

15 – 16 квітня;

21 – 22 квітня;

24 квітня, але дощик буде невеликий.

На щастя, сніг у квітні вже малоймовірний. Хоча на початку місяця синоптик не виключає таку можливість у північних областях.

Справжнє тепло синоптик обіцяє після Великодня, який цьогоріч припадає на 2 травня.