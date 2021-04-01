Тепло не буде стабільним: яку погоду очікують у квітні – прогноз

Справжнього тепла у квітні буде не надто багато. Сонячні дні без опадів змінюватимуть дощові, а температура повітря то підвищуватиметься, то знову опускатиметься.
Джерело:24 канал
Перший тиждень другого місяця весни супроводжуватимуть справжні погодні каруселі.
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Погода у перші дні квітня від Укргідрометцентру
- 1 квітня синоптики прогнозують здебільшого суху та сонячну погоду. Дощі можуть пройти лише у західних та північних областях. Стовпчики термометрів підіймуться до +12…+19 градусів.
- Однак вже 2 – 3 квітня погода зміниться на дощову – опади прогнозують по всій країні. Крім того, буде трохи свіжіше – +6…+15 градусів.
- Натомість 4 квітня буде знову тепліше – місцями до +17 градусів, а дощі з більшості областей відступлять. Опади очікують лише на Сході та Півдні.
- А 5 квітня температура вчергове впаде, а країну затягнуть дощі.
Якою буде погода далі
За словами синоптика Леоніда Горбаня, з 9 квітня в Україні знову потеплішає. Стовпчики термометрів триматимуться на рівні +14 градусів. Однак через кілька днів поступово холоднішатиме: вдень буде +10...+12 градусів, вночі – +3...+4.
Квітень завершиться "на холодній ноті"
Останній місяць квітня, за прогнозом Горбаня, особливо похмурим. Тоді варто чекати дощів та прохолоди. Наприклад, нічна температура опускатиметься до +4...+6 градусів.
Якою буде погода у квітні / Фото poetryclub
Коли можливі опади
- 1 – 3 квітня;
- 5 квітня;
- 8 – 10 квітня;
- 15 – 16 квітня;
- 21 – 22 квітня;
- 24 квітня, але дощик буде невеликий.
На щастя, сніг у квітні вже малоймовірний. Хоча на початку місяця синоптик не виключає таку можливість у північних областях.Зверніть увагу! Справжнє тепло синоптик обіцяє після Великодня, який цьогоріч припадає на 2 травня.