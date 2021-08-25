Грози та +33 градуси: якою буде погода в Україні у вересні

У вересні 2021 року українці ще зможуть порадіти теплій погоді. В середньому температура повітря коливатиметься у межах +20 градусів, однак на півдні у перших числах вересня повітря прогріється до +33 градусів.

У вересні літньої спеки в Україні буде вже менше. На заміну їй прийде тепла осінь.

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Прогноз погоди для Центру та Півночі України

Народний синоптик Леонід Горбань розповів журналістам 24 каналу, що у вересні на мешканців центральних областей чекає лише 6 дощових днів – на початку місяця та під кінець. Загалом випаде близько 45 – 50 міліметрів опадів.

До 14 вересня середньодобова температура повітря коливатиметься у межах +18...+20 градусів. 13 вересня вдень буде навіть трохи спекотно – стовпчики термометрів підіймуться до +26...+27 градусів.

У другій половині місяця прийде похолодання – температура поступово падатиме. 25 вересня вона опуститься до +7 градусів.

Прогноз погоди для Півдня

На півночі традиційно буде тепліше. На початку вересня літня спека ще не відступатиме – повітря прогріється до +31...+33 градусів. До 20 вересня середньодобова температура, за словами Горбаня, буде на рівні +26...28 градусів. Спека впаде лише наприкінці місяця. Однак в регіоні все ще буде тепло – +22 градуси середньодобової температури. Тому українці можуть сміливо планувати відпустку у вересні.

Опадів буде небагато – 20 – 26 міліметрів за місяць.

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Якою буде погода на Заході

За даними синоптичного ресурсу Gismeteo, у вересні мешканцям західних областей часто доведеться носити з собою парасольки. Дощових та грозових днів буде достатньо. Місяць розпочнеться холодною погодою – +15 градусів. Однак згодом стовпчики термометрів підіймуться до +19. Наприкінці вересня вже не дощитиме, а повітря буде ще теплішим.

Для мешканців Закарпаття перший місяць осені стане теплішим, аніж для решти західних регіонів.

Погода на Сході

У східних областях новий місяць розпочнеться з опадів, однак після 5 вересня дощі повинні припинитися. У другій половині місяця в усіх областях, крім Луганщини та Донеччини прогнозують грози.

Температура повітря буде теплою та комфортною. Майже весь місяць вона коливатиметься у межах +20...+22 градусів.