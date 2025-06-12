Дуже багато викликів: чому Україна стала збивати менше "Шахедів"

За квітень ворог в середньому застосував 85 – 95 "Шахедів". Така цифра коливалась протягом попередніх місяців. В ГУР повідомили, що Росія виробляє 2 700 дронів-камікадзе щомісяця.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері 24 Каналу наголосив, що як тільки противнику вдаватиметься накопичити "Шахеди", то він завдаватиме масованих ударів, але запускати одразу по 500 – 1000 таких дронів регулярно він можливості не має.

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Які кроки має зробити Україна задля протидії "Шахедам"

Авіаексперт зауважив, що варто розуміти, що з загальної кількості запущених росіянами "Шахедів" є чималий обсяг дронів-імітаторів. Їх, з його слів, зазвичай більше, ніж реальних.

Криволап прогнозує, що ворог очевидно буде не задоволений рівнем збиття "Шахедів", який був в Україні два – три місяці тому, коли вдавалося збивати 90 – 100% повітряних цілей. Зі слів авіаексперта, противник намагатиметься провести певні зміни, аби цього не допустити.

"Росіяни будуть виробляти нові тактичні спроможності. "Шахеди" зможуть літати нижче або вище (понад дві тисячі метрів), де українські мобільні групи їх не дістануть; збільшуватимуть швидкість. Такі спроби вже були, противник встановлював китайські газотурбінні двигуни", – розповів Криволап.

Україні, зі слів авіаексперта, треба замислитись, якою вона бачить систему боротьби з "Шахедами". Дрони-камікадзе і балістичні ракети – це зараз основні загрози, які, з його слів, діють проти мирного населення нашої держави.

Має бути концепція, бо збиттям "Шахедів" у нас займаються всі. Зокрема, армійська тактична авіація, але ці БпЛА почали літати вище і швидше. Наші гелікоптери не завжди можуть їх наздогнати, бойова частина його вже не 50, а 90 кілограмів. Вибухаючи, він може зачепити авіацію,

– пояснив Криволап.

Збивати "Шахеди" за допомогою гелікоптерів, на думку авіаексперта, не ефективно. Займаються цим і вогневі мобільні групи. Військові стараються знищити ворожі БпЛА, але, як зазначив Криволап, якщо в них немає засобів, аби їх виявити і потім прицілитися, а також далекобійної зброї для ураження, то і це не дає бажаного ефекту.

"Коли мовиться про висоти три – чотири тисячі метрів, коли ціль можна збивати за допомогою зенітних систем, то це починається з калібру 30 міліметрів, а краще 35. Є чудова швейцарська система Skynex, але вона дуже дорога. Зробили нашу систему, вартістю 150 тисяч доларів, але в серійне виробництво її не запускають, бо є певні неузгодження", – розповів Криволап.

Збиттям "Шахедів" в Україні займається і тероборона, її бійцям видали пікапи, турелі, кулемети. Авіаексперт наголосив, що деякі громади, які мали б оснащувати їх тепловізорами й думати про безпеку, витрачають гроші на нові клумби.

Займаються збиттям і підрозділи ППО. Зі слів Криволапа, десь вдається виявити ворожі цілі, десь – ні. Україна до процесу знищення дронів-камікадзе залучає і потужні винищувачі. Збити "Шахед" ракетами з авіації можна, але це недешево обходиться. Таку зброю ППО, зі слів авіаексперта, треба приберегти для збиття крилатих ракет.

Коли починаєш питати, а чому в Україні не використовують прив'язні аеростати, то у відповідь чуєш, що їх буде зносити вітром чи розстрілюватимуть. Чому вітром не здуває їх в Польщі, США, Ізраїлі, Китаї, Ірані, Іраку?,

– замислився Криволап.

Авіаексперт підсумував, що в Україні має бути передбачена окрема організаційна структура, створена на принципах проєктного менеджменту, яка нестиме відповідальність за боротьбу з "Шахедами". Мовиться про розробку нових засобів протидії дронам-камікадзе, використання наявних, залучення нових фахівців, тощо.

Зазначимо, що військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп оцінив, чи може Росія виготовляти щодня тисячу "Шахедів". Він навів власні підрахунки й наголосив на тому, що для протидії цим дронам потрібен комплекс засобів: ефективних і недорогих. Шарп зауважив, що з ефективністю виникає проблема і пояснив чому.