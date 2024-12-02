Росіяни намагаються захопити важливий населений пункт на Півдні: ситуація напружена й небезпечна

Російські окупанти намагаються захопити важливий пункт української оборони на Півдні – Велику Новосілку. Вони мають успіх на схід від цього населеного пункту.

Прорвалися до села Новий Комар. Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, наголосивши, що на Оріхівському напрямку немає активних бойових дій. Чутно лише стрілянину.

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Про населений пункт, який хочуть захопити росіяни

Тривають інтенсивні бої на адміністративній межі Запоріжжя та Донеччини – Времівському напрямку. Зафіксовано аж 24 наступальні дії ворога за 1 грудня. Також росіяни намагаються наступати в районі Новодарівки.

Всі їхні удари спрямовані на те, щоб захопити Велику Новосілку, яка є важливим пунктом української оборони,

– підкреслив кореспондент.

Бої на Півдні: дивіться на карті

Окупанти мають успіхи на схід від Великої Новосілки. Їм вдалося прорватися до населеного пункту Новий Комар. Сили оборони зараз намагаються ліквідувати наслідки ворожого прориву. Ситуація напружена та небезпечна.

На щастя, у Збройних Сил є чим відбиватися. Однак ворог суне як несамовитий,

– додав він.

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Що відбувалося на Оріхівському напрямку

На Оріхівському напрямку активних бойових дій немає. Крім стрілянини нічого не відбувається. Втім, українські військові кажуть, що росіяни готуються наступати. Стягують резерви, підтягують техніку та матеріальні ресурси.

І не дивно. Кремлівський фюрер наказав до інавгурації Трампа добитися максимальних успіхів, тож вони покладуть тут будь-яку кількість людей і техніки,

– зазначив кореспондент із Запоріжжя.

І не тільки на Запорізькому напрямку. Наші оборонці повідомили, що росіяни за наказом командування хочуть форсувати Дніпро в районі Херсона. Підтягують понтони, думаючи, що цього ніхто не помітить.