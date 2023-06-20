Знищення ворожої техніки зараз на максимумі, – Данілов про пріоритет ЗСУ на цьому етапі війни

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про актуальну ситуацію на фронті. Крім того, він зазначив, що пріоритет наших воїнів зараз – "артилерійське знекровлення" окупантів.

За словами Данілова, це потрібно, аби розчистити театр бойових дій для подальшого наступу наших воїнів. Він також додав, що показники знищення ворожої техніки досягли чи не максимальних показників від початку війни.

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ЗСУ успішно виконують поставлені завдання

Данілов наголосив, що Сили оборони крок за кроком просуваються вперед до визначених верховним командуванням цілей, маючи одним із своїх пріоритетів збереження життя військовослужбовців і цивільного населення.

За його словами, "м'ясні штурми", – це російська прерогатива пригожинсько-герасимовського стилю ведення війни.

Крім того, секретар РНБО звернув увагу на надважливу роботу українських Сил опору на тимчасового окупованих Росією територіях. Там партизани готують сприятливі умови для подальшої бойової роботи Сил оборони, полегшуючи звільнення наших територій.

Одним із пріоритетів СОУ на цей час є передусім "артилерійське знекровлення" російських окупаційних військ, максимальне знищення артилерійських та інших систем вогневого ураження та їх розрахунків для розчищення театру бойових дій для операцій СОУ,

– йдеться у повідомленні.

До цих заходів входить знищення:

російських пунктів управління,

складів боєприпасів,

палива,

продовольства,

маршрутів забезпечення.

За словами Данілова, цю роботу українські захисники виконують на відмінно.

Вражаючі втрати ворога за добу

Протягом доби 19 червня на концерт до Кобзона ЗСУ відправили аж 1010 окупантів. Таким чином, від початку повномасштабної війни так звана "друга армія світу" втратила вже 221 460 росіян.

Окрім цього, ЗСУ перетворюють техніку загарбників на брухт. Лише за останню добу Сили оборони ліквідували: