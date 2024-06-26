Скоротився більш ніж удвічі: ЗМІ назвали розрив у пострілах між Україною та Росією

Нещодавно повідомлялося, що артилерійська перевага росіян з 7:1 скоротилася до 1:5. Наразі з'явилися дещо інші цифри.

Довго окупантам радіти не довелося. Так, російські загарбники продовжують втрачати свою перевагу у використанні артилерії на полі бою.

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Який розрив між Україною та Росією у пострілах

За даними ЗМІ, різниця у кількості пострілів сильно скоротилася. Про це повідомили джерела у Генштабі Збройних Сил України.

Розрив у пострілах на фронті між Україною та Росією скоротився з 1:7 до 1:3,

– заявив співрозмовник.

Що цьому передувало: коротко