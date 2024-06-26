Скоротився більш ніж удвічі: ЗМІ назвали розрив у пострілах між Україною та Росією
26 червня 2024, 19:42Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
Нещодавно повідомлялося, що артилерійська перевага росіян з 7:1 скоротилася до 1:5. Наразі з'явилися дещо інші цифри.
Довго окупантам радіти не довелося. Так, російські загарбники продовжують втрачати свою перевагу у використанні артилерії на полі бою.
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Який розрив між Україною та Росією у пострілах
За даними ЗМІ, різниця у кількості пострілів сильно скоротилася. Про це повідомили джерела у Генштабі Збройних Сил України.
Розрив у пострілах на фронті між Україною та Росією скоротився з 1:7 до 1:3,
– заявив співрозмовник.
Що цьому передувало: коротко
- Нещодавно стало відомо, що Україна скоротила розрив в артилерії, тепер перевага росіян значно менша. Журналісти АР назвали нове співвідношення – 5:1, покликаючись на Івана Гаврилюка, заступника Рустема Умєрова.
- Також він підкреслив, що, крім артилерії, потрібна й авіація. З F-16 Україна зможе не тільки досягти паритету, а й здобути перевагу. Щоб нейтралізувати російську авіацію, потрібно щонайменше 130 літаків.
- Цікаво, що в статті названо інші цифри, аніж ті, які наводив Володимир Зеленський. В інтерв'ю президента не раз звучало, що співвідношення в боєприпасах становить 10 до 1 на користь Росії. Утім, так було до того, як США виділили допомогу.