Вночі в Тульській області Росії та Луганську було гучно: хронологія 552 дня війни

Тривають запеклі бої між українськими захисниками та російськими загарбниками на східних та південних напрямках фронту. Зокрема, ЗСУ здійснюють контрнаступ. Водночас окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення.

Слід сказати, що вівторок, 29 серпня, – це уже 552 доба широкомасштабної російсько-української війни. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь найголовніше за цей день про ситуацію на полі бою.

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Окупанти пишуть, що Тульську область вночі атакували безпілотники. Зокрема, вибухи чули в районі села Часте за 13 кілометрів від обласного центру.

08:20 У столиці відбулась церемонія прощання з депутатом Київської міської ради Сергієм Ільницьким., що загинув у боях за Україну в Донецькій області.

Як Сергія Ільницького проводжали в останню путь / Фото OBOZREVATEL

08:08 Повітряні сили ЗСУ надали військові звання трьом українським пілотам, які загинули під час авіакатастрофи у Житомирській області.

майору В'ячесляву Мінці надали звання "підполковник";

майору Сергію Проказіну – "підполковник";

капітану Андрію Пільщикову – "майор".

У ЗСУ написали, що за минулу добу Росія втратила 530 військових та 14 танків. Загалом від початку вторгнення – 261 840 бійців та 4 414 танків.У Херсонській ОВА зазначили, що за минулу добу загарбники здійснили 61 обстріл, випустивши 275 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.По місту Херсон було випущено 18 снарядів. Постраждала цивільна інфраструктура, загинула 1 людина, 4 – дістали поранення.Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим інформують, що госпіталі у Севастополі переповнені пораненими російськими військовими.За ніч ворог двічі атакував Нікопольський район на Дніпропетровщині. У самому Нікополі внаслідок обстрілу був пошкоджений будинок і газопровід. Водночас ворог по Марганецькій громаді стріляв з артилерії. Постраждалих чи жертв немає.За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Україна в рамках міжнародного права може завдавати ударів будь-де по території Криму. Він наголосив, що стосовно цього є консенсус з партнерами.

07:05 Зеленський звільнив Олександра Поклада з посади начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки та призначив його заступником голови СБУ.

Також він призначив Олександра Пеліна начальником управління Служби безпеки в Запорізькій області.

У Генштабі констатували, що загарбники здійснюють примусову паспортизацію населення тимчасово окупованої території Херсонської області. Скажімо, у Чаплинці окупаційна адміністрація наказала місцевим отримати паспорт Росії до 1 вересня цього року. У разі невиконання цієї вимоги можлива конфіскація нерухомого майна.У командуванні ЗСУ повідомили, що Сили оборони продовжують контрнаступ на Мелітопольському напрямку та стримують ворога в районі Мар'їнки на однойменному напрямку.олова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, з початку серпня з Куп'янського району було евакуйовано 1 433 людини, серед них 343 дитини.З'явилась інформація про вибухи в окупованому Луганську.

01:26 У мережі поширили запис, на якому, ймовірно, чути розмову між німецьким канцлером Олафом Шольцом та французьким президентом Еммануелем Макроном за 4 березня 2022 року.

"Коли я запитав його (Путіна – 24 Канал), чи можлива зустріч щодо України, рано чи пізно, з вами, мною, Зеленським і з ним, Путіним, він не відмовився повністю. Але він назвав дві умови. По-перше, це не повинно бути приводом для припинення вогню. Потім він говорив тільки про нас трьох: ви, я і він. Без Зеленського", – мовиться у повідомленні.

Президентка Угорщини Каталін Новак не вважає, що Україні вдасться перемогти військовим шляхом. Вона переконана, що єдиний вихід зі ситуації – переговори.