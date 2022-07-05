Не хочуть наближатися до берега, – Братчук пояснив, наскільки далеко у морі ворог тримає флот

Сергій Братчук розповідає, що ворог не наближається до узбережжя Чорного моря. Він тримає свій флот на відстані близько 100 кілометрів від берега.

Братчук каже, що острів Зміїний російські окупанти хотіли перетворити на своєрідний сухопутний аналог крейсера "Москва". Проте їм це не вдалося. Зараз острів повністю зачищений від загарбників.

Про це речник Одеської ОВА заявив в ефірі телеканалу "Рада" 4 липня, повідомляє 24 канал.

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Раніше одесити могли бачити російські кораблі з берега

Якщо в березні-квітні одесити деякі ворожі кораблі могли спостерігати з берега. Сьогодні вони перебувають на відстані близько 100 кілометрів від берега. Тобто ворог розуміє, що наближатися до узбережжя на певній відстані вже не треба,

– мовиться в повідомленні.

Зараз угруповання чорноморського флоту Росії в цій частині Чорного моря присутні. Є три носії ракет, один великий десантний корабель. Але від берега їх фізично вдалося відкинути.

ЗСУ звільнили Зміїний: коротко

Українські військові боролися за контроль над Зміїним тривалий час. Острів захопили окупанти ще на початку повномасштабного вторгнення.

В кінці червня ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях російських військ на острові. 30 червня стало відомо, що загарбники втекли з острова. Самі натомість вигадали міф про "жест доброї волі".

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