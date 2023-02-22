Випалена та знищена російськими ракетами: як зараз виглядає українська енергетика

Українська енергетика від початку повномасштабного вторгнення пережила вже 14 ракетних атак ворога. Фотограф американського видання Newyorker показав, як зараз виглядає наша енергосистема зі зруйнованими енергоблокам, "переораними" ракетами підстанціями та "загартованими" вогнем автотрансформаторами.

Видання пише, що російські загарбники змінили свою стратегію. Все для того, аби підірвати рішучість України боротися.

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Так, тепер ворог від локальних пошкоджень енергомереж у зонах зіткнення перейшов до прицільного руйнування електростанцій та системи передачі.

Але російська стратегія занурити Україну в темряву й холод не досягла успіху. Енергетики кожного разу повертають світло. Замість того, щоб налякати, це зробило нас злими, ще більш рішучими до перемоги. Вони не знизили моральний дух нації, вони мобілізували націю,

– наголосив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

Зруйнована російськими ракетами українська енергетика / Фото Newyorker

Чи залишається загроза блекауту в Україні

Ситуація в енергосистемі України покращилась. Вже не йдеться про блекаут, а стабільність буде посилюватись з кожним тижнем. Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Він переконаний, що найбільша загроза повного відключення була наприкінці 2022 року, але зараз її вже немає. При цьому вона повністю не зникла, адже війна триває.

Водночас Омельченко попередив, що у квітні 2023 почнуться регламентні роботи по ремонту блоків, й через це також може виникнути дефіцит.