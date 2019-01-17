Який сценарій готує Росія в Україні у 2019 році: гучна заява Порошенка

Кремль хоче підірвати Україну зсередини, відтак 2019 рік для Києва стане визначальним. Зокрема, на президентських і парламентських виборах Москва має намір провести підконтрольну собі владу. А мета таких кроків є цілком зрозумілою – зупинити демократичний розвиток України та повернути її у так звану "російську сферу впливу".

Про це заявив Президент України Петро Порошенко на щорічній зустрічі з очільниками дипломатичних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, акредитованих в Україні, повідомляє прес-служба президента.

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"Розуміючи, що українська армія протягом останніх років якісно зміцнилася, і усвідомлюючи, що будь-яка подальша спроба військового вторгнення закінчиться для окупантів плачевно, в Кремлі основну ставку сьогодні роблять на підрив України зсередини", – зауважив він.

За його словами, 2019 рік з цієї точки зору буде визначальним, оскільки у Кремлі до цього готувалися ретельно та довго.

Не є секретом, що планують у Москві. Керівництво Росії цього особливо й не приховує – провести на президентських і парламентських виборах в Україні підконтрольну собі владу в цьому році. Мета цього є цілком зрозумілою – зупинити демократичний розвиток України, її рух у напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції, повернути її у так звану "російську сферу впливу". І це не просто наші прогнози. Операція з впливу на українські вибори Росією вже ведеться повним ходом,

– наголосив Порошенко.

Також український президент запевнив, що докладе всіх зусиль, щоб мінімізувати російський вплив на вибори та створити всі умови для проведення в Україні вільних і чесних виборів, відповідно до найвищих міжнародних стандартів.

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука наголошував, що Росія може використати шанс нестабільної ситуації в Україні під час виборів, аби відновити загострення конфлікту на Донбасі.