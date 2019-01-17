09:33
17 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальна медицина РФ. П'яна "Пошта Росії"
      Вєсті Кремля
      22:45, 16 січня
      Вєсті.UA: Яценко перегорів на відпочинку. Заявочки від Савченко
      Вєсті.UA
      21:54, 16 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, 16 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Зупинятися лише на Україні Кремль не планує: яку загрозу для світу становить Москва

      4842 Читать новость на русском
      Порошенко окреслив небезпеку з боку Кремля для світу
      Порошенко окреслив небезпеку з боку Кремля для світу / Колаж 24 канал

      Президент України Перо Порошенко переконує, що Росія сьогодні в Україні випробовує нові методи гібридної війни, однак вже завтра може вдарити по зовсім іншій країні. До прикладу, Кремль може "перезапустити" заготовлені раніше, або ж створити нові конфлікти по периметру ЄС.

      Відповідну заяву український гарант зробив під час зустрічі з очільниками дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, передає його прес-служба.

      Читайте також: Які наслідки для Європи матиме агресія Кремля в Україні: гучні застереження з боку Порошенка

      Як наголосив український президент, сьогодні Україні випало бути на вістрі сутички цивілізацій, на передовій захисту спільних цінностей, боротьби добра та зла.

      Своєю самопожертвою українці захищають мир у Європі. Проте зупинятися лише на Україні в Кремлі не планують. Вже сьогодні в Україні Росія випробовує свої новітні технології гібридної війни. І лише є питанням часу, де Кремль їх застосує завтра. У Москві добре розуміють стратегічну цінність України з точки зору реалізації своїх імперіалістичних фантазій. Розрахунок – простий: що Україна впаде, що Україна не втримається. Якщо ж не втримається Україна, то це лише підживить російські апетити в інших куточках Європи та світу,
      – зауважив він.

      За словами політика, методи російської агресії змінюються, щоправда Кремль, як і раніше, не прагне до миру. Як приклад, президент навів той факт, що Москва вкотре відмовляється виконувати взяті на себе зобов’язання за мінськими домовленостями.

      2019 рік буде доленосним не лише для України. На жаль, кількість "гарячих точок" на планеті продовжує зростати. Не випадково, що значна їхня кількість розташовується у межах або ж по сусідству з Європою. Важко не помітити в низці подій, за допомогою яких останнім часом здійснюються спроби розхитати єдність Європейського Союзу, руку одного автора. Цілком очевидними є спроби цього автора "перезапустити" заготовлені раніше, або ж створити нові конфлікти по периметру ЄС – починаючи від України та Молдови, Кавказу, Західних Балкан, Близького Сходу та Африки, і закінчуючи безпосередньо деякими країнами ЄС. Як очевидним є й те, що цей режисер сидить у Кремлі,
      – підкреслив Порошенко.

      У зв’язку з вищевикладеним український лідер закликав світ не лише усвідомити, але й перестати розглядати виклики, які стоять перед ним, у відриві один від одного.

      Читайте також: Для чого Росії потрібне Азовське море: Наєв зробив чітку заяву

      "Світ та його безпека сьогодні є взаємопов’язаними між собою, як ніколи раніше. Тому те, що відбувається сьогодні в Україні, прямо стосується країн, які розташовуються за тисячі кілометрів від неї. І навпаки. А тому допомагаючи Україні вистояти, ви, наші партнери, інвестуєте у власну майбутню безпеку, у власне мирне майбутнє", – підсумував Порошенко.

      Нагадаємо, віце-адмірал, командувач ВМС Збройних сил України у 2014 – 2016 роках Сергій Гайдук заявляв, що Росія почала розгортати в окупованому Криму тактичну ядерну зброю та нарощує кількість крилатих ракет на кораблях Чорноморського флоту.

      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини Росії Президент України Європа Війна
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
      сьогодні , 09:01 Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
      Ірина Поліщук 2401
      Чем черт не шутит: Минобороны России вытягивает деньги из ВПК
      сьогодні , 08:40 Чем черт не шутит: Минобороны России вытягивает деньги из ВПК
      Злой Одессит 1329
      Покоряется целям Путина: какой шпионский план задумал Трамп
      сьогодні , 01:15 Покоряется целям Путина: какой шпионский план задумал Трамп
      Іван Яковина 1414
      Книгоманам на замітку: новинки від видавництва "BookChef" на різні смаки
      16 січня , 22:00 Книгоманам на замітку: новинки від видавництва "BookChef" на різні смаки
      Книги для гурманів 233
      Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
      16 січня , 21:00 Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
      Альона Захарова 644
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Депутати зареєстрували проект постанови про звільнення одного з міністрів
       8 лютого 2017 , 16:05
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      Екс-форвард збірної України втретє поспіль забив в Азербайджані (ВІДЕО)
       26 серпня 2018 , 10:42
      Матч Італія – Україна буде призупинений на 30 секунд
       5 жовтня 2018 , 21:18
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук