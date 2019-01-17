Зупинятися лише на Україні Кремль не планує: яку загрозу для світу становить Москва

Президент України Перо Порошенко переконує, що Росія сьогодні в Україні випробовує нові методи гібридної війни, однак вже завтра може вдарити по зовсім іншій країні. До прикладу, Кремль може "перезапустити" заготовлені раніше, або ж створити нові конфлікти по периметру ЄС.

Відповідну заяву український гарант зробив під час зустрічі з очільниками дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, передає його прес-служба.

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Як наголосив український президент, сьогодні Україні випало бути на вістрі сутички цивілізацій, на передовій захисту спільних цінностей, боротьби добра та зла.

Своєю самопожертвою українці захищають мир у Європі. Проте зупинятися лише на Україні в Кремлі не планують. Вже сьогодні в Україні Росія випробовує свої новітні технології гібридної війни. І лише є питанням часу, де Кремль їх застосує завтра. У Москві добре розуміють стратегічну цінність України з точки зору реалізації своїх імперіалістичних фантазій. Розрахунок – простий: що Україна впаде, що Україна не втримається. Якщо ж не втримається Україна, то це лише підживить російські апетити в інших куточках Європи та світу,

– зауважив він.

За словами політика, методи російської агресії змінюються, щоправда Кремль, як і раніше, не прагне до миру. Як приклад, президент навів той факт, що Москва вкотре відмовляється виконувати взяті на себе зобов’язання за мінськими домовленостями.

2019 рік буде доленосним не лише для України. На жаль, кількість "гарячих точок" на планеті продовжує зростати. Не випадково, що значна їхня кількість розташовується у межах або ж по сусідству з Європою. Важко не помітити в низці подій, за допомогою яких останнім часом здійснюються спроби розхитати єдність Європейського Союзу, руку одного автора. Цілком очевидними є спроби цього автора "перезапустити" заготовлені раніше, або ж створити нові конфлікти по периметру ЄС – починаючи від України та Молдови, Кавказу, Західних Балкан, Близького Сходу та Африки, і закінчуючи безпосередньо деякими країнами ЄС. Як очевидним є й те, що цей режисер сидить у Кремлі,

– підкреслив Порошенко.

У зв’язку з вищевикладеним український лідер закликав світ не лише усвідомити, але й перестати розглядати виклики, які стоять перед ним, у відриві один від одного.

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"Світ та його безпека сьогодні є взаємопов’язаними між собою, як ніколи раніше. Тому те, що відбувається сьогодні в Україні, прямо стосується країн, які розташовуються за тисячі кілометрів від неї. І навпаки. А тому допомагаючи Україні вистояти, ви, наші партнери, інвестуєте у власну майбутню безпеку, у власне мирне майбутнє", – підсумував Порошенко.

Нагадаємо, віце-адмірал, командувач ВМС Збройних сил України у 2014 – 2016 роках Сергій Гайдук заявляв, що Росія почала розгортати в окупованому Криму тактичну ядерну зброю та нарощує кількість крилатих ракет на кораблях Чорноморського флоту.