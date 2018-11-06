Який транспорт найшкідливіший для здоров'я

Багато сучасних мегаполісів страждають від перенасичення транспортом та смогу. Тож деякі способи дістатися до роботи чи навчання у таких містах можуть дуже серйозно загрожувати організмові.

За підрахунками ВООЗ, 90% населення світу дихає забрудненим повітрям. На думку фахівців, саме через забруднене повітря щороку гине 7 мільйонів людей, пише ВВС.

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Одним з найзабрудненіших у світі є столиця Індії Делі. Фахівці порівнюють рівень забруднення у місті з 10-ма викуреними цигарками щодня.

Вчені виміряли рівень дрібних твердих частинок РМ2.5, через які можна отримати серйозні захворювання дихальних шляхів. З'ясувалось, що найбільше шкідливого бруду вдихають велосипедисти, далі – пішоходи. Тож фахівці рекомендують обирати більш тихі вулички, аби менше вдихати небезпечних частинок.

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