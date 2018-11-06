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      Який транспорт найшкідливіший для здоров'я

      741 Читать новость на русском
      Який транспорт найшкідливіший для здоров'я
      Який транспорт найшкідливіший для здоров'я / unsplash.com

      Багато сучасних мегаполісів страждають від перенасичення транспортом та смогу. Тож деякі способи дістатися до роботи чи навчання у таких містах можуть дуже серйозно загрожувати організмові.

      За підрахунками ВООЗ, 90% населення світу дихає забрудненим повітрям. На думку фахівців, саме через забруднене повітря щороку гине 7 мільйонів людей, пише ВВС.

      Читайте також: Українські міста потрапили до списку найбрудніших на планеті: рейтинг

      Одним з найзабрудненіших у світі є столиця Індії Делі. Фахівці порівнюють рівень забруднення у місті з 10-ма викуреними цигарками щодня.

      Вчені виміряли рівень дрібних твердих частинок РМ2.5, через які можна отримати серйозні захворювання дихальних шляхів. З'ясувалось, що найбільше шкідливого бруду вдихають велосипедисти, далі – пішоходи. Тож фахівці рекомендують обирати більш тихі вулички, аби менше вдихати небезпечних частинок.

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      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Екологія Транспорт
      Джерело: 24 Канал
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