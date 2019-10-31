Який зиск отримав Дубінський від історії з детектором брехні: думка експерта

Народний депутат Олександр Дубінський, розуміючи, що навколо його персони збираються хмари, спрацював на випередження: інформаційний галас навколо себе зібрав та перетворив на позитив. Таку думку 24 каналу висловив політолог Олег Постернак.

Поліграф, як інструмент, медійно дуже цікавий. До нього прикуто багато уваги ЗМІ і не лише вітчизняних. Іноземна преса уважно слідкує за політикою в Україні. Для нашого виборця поліграф не може і не буде остаточним аргументом, оскільки навіть для правоохоронних органів він не є доказом чи недоказом чогось. Натомість, поліграф може створити гарну картинку, – сказав експерт.

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Водночас, на будь-який результат поліграфу знайдеться інший експерт поліграфолог, який скаже – правила та умови не дотримано, тому є сумніви щодо результатів його проходження. Саме це ми вже бачимо за результатами проходження поліграфу Дубінським.

Нагадаємо, що поліграфолог визначив, що Дубінський правильно відповідав на питання і не брав грошей за завалення антикорупційного законопроєкту.

Як Дубінський і Арахамія проходили поліграф, дивіться тут:

Таким чином, він, фактично, вирулив усю цю негативну ситуацію в персональний імідж борця за справедливість, антикорупціонера та непідкупного депутата.

Слідкуючи за перевіркою Дубінського на поліграфі, ми стали свідками найуспішнішої персональної стратегії майбутнього лідера окремої політичної сили, а, можливо, й майбутнього кандидата в президенти України. В цьому я вже не сумніваюсь,

– вважає Олег Постернак.

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Що відомо про конфлікт у фракції "Слуга народу"? На засіданні фінансового комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ, заступником голови якого є Олександр Дубінський, нардепи від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. За це нардепи могли отримати хабарі по 30 тисяч доларів кожен.

Через цю схему, під час оформлення угод з нерухомістю, українці щодня відраховують приблизно 1 мільйон гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозний нардеп Антон Яценко (входить до депутатської групи "За майбутнє") та екснардеп Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса та Ігоря Коломойського).