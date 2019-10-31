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      Який зиск отримав Дубінський від історії з детектором брехні: думка експерта

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      Олександр Дубінський пройшов перевірку поліграфом
      Олександр Дубінський пройшов перевірку поліграфом / Фото 24 каналу

      Народний депутат Олександр Дубінський, розуміючи, що навколо його персони збираються хмари, спрацював на випередження: інформаційний галас навколо себе зібрав та перетворив на позитив. Таку думку 24 каналу висловив політолог Олег Постернак.

      Поліграф, як інструмент, медійно дуже цікавий. До нього прикуто багато уваги ЗМІ і не лише вітчизняних. Іноземна преса уважно слідкує за політикою в Україні. Для нашого виборця поліграф не може і не буде остаточним аргументом, оскільки навіть для правоохоронних органів він не є доказом чи недоказом чогось. Натомість, поліграф може створити гарну картинку, – сказав експерт.

      Цікаво: Президент Зеленський чи партія "Слуга народу": хто більше постраждає від скандалів

      Водночас, на будь-який результат поліграфу знайдеться інший експерт поліграфолог, який скаже – правила та умови не дотримано, тому є сумніви щодо результатів його проходження. Саме це ми вже бачимо за результатами проходження поліграфу Дубінським.

      Нагадаємо, що поліграфолог визначив, що Дубінський правильно відповідав на питання і не брав грошей за завалення антикорупційного законопроєкту.

      Як Дубінський і Арахамія проходили поліграф, дивіться тут:

      Таким чином, він, фактично, вирулив усю цю негативну ситуацію в персональний імідж борця за справедливість, антикорупціонера та непідкупного депутата.

      Слідкуючи за перевіркою Дубінського на поліграфі, ми стали свідками найуспішнішої персональної стратегії майбутнього лідера окремої політичної сили, а, можливо, й майбутнього кандидата в президенти України. В цьому я вже не сумніваюсь,
      – вважає Олег Постернак.

      Детально:  Детектор-шоу від "Слуги народу": все, що відомо про перевірку нардепів на поліграфі

      Що відомо про конфлікт у фракції "Слуга народу"? На засіданні фінансового комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ, заступником голови якого є Олександр Дубінський, нардепи від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. За це нардепи могли отримати хабарі по 30 тисяч доларів кожен.
      Через цю схему, під час оформлення угод з нерухомістю, українці щодня відраховують приблизно 1 мільйон гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозний нардеп Антон Яценко (входить до депутатської групи "За майбутнє") та екснардеп Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса та Ігоря Коломойського).

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Олександр Дубінський Слуга народу Публікації "Слуг народу" перевірять на поліграфі
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