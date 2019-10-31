Какую выгоду получил Дубинский от истории с детектором лжи: мнение эксперта

Народный депутат Александр Дубинский, понимая, что вокруг его персоны собираются тучи, сработал на опережение: информационный шум вокруг себя собрал и превратил в позитив. Такое мнение 24 каналу высказал политолог Олег Постернак.

Полиграф как инструмент медийно очень интересен. К нему приковано много внимания СМИ и не только отечественных. Иностранная пресса внимательно следит за политикой в Украине. Для нашего избирателя полиграф не может и не будет окончательным аргументом, поскольку даже для правоохранительных органов он не является доказательством или отсутствием доказательства чего-то. Зато полиграф может создать красивую картинку, – сказал эксперт.

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В то же время на любой результат полиграфа найдется другой эксперт полиграфолог, который скажет, что правила и условия не соблюдены, поэтому есть сомнения по результатам его прохождения. Именно это мы уже видим по результатам прохождения полиграфа Дубинским.

Напомним, что полиграфолог определил, что Дубинский правильно отвечал на вопросы и не брал денег за обрушения антикоррупционного законопроекта.

Как Дубинский и Арахамия проходили полиграф, смотрите здесь:

Таким образом он фактически вырулил всю эту негативную ситуацию в персональный имидж борца за справедливость, антикоррупционера и неподкупного депутата.

Следя за проверкой Дубинского на полиграфе, мы стали свидетелями самой успешной персональной стратегии будущего лидера отдельной политической силы, а, возможно, и будущего кандидата в президенты Украины. В этом я уже не сомневаюсь,

– считает Олег Постернак.

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Что известно о конфликте во фракции "Слуга народа"?На заседании финансового комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ, заместителем председателя которого является Александр Дубинский, нардепы от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. За это нардепы могли получить взятки по 30 тысяч долларов каждый.



Из-за этой схемы во время оформления сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют примерно 1 миллион гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозный нардеп Антон Яценко (входит в депутатскую группу "За будущее") и экс-нардеп Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Игоря Коломойского).