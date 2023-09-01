Змінив ставлення світу до Голодомору: у Стокгольмі поховали легендарного юриста Якоба Сундберга

У Стокгольмі 1 вересня попрощалися з юристом Якобом Сундбергом. Значну частину свого життя він присвятив дослідженню Голодомору 1932 – 1933 років. Саме він заявив, що влада СРСР – відповідальна за голод.

Голодомор 1932 – 1933 років – одна з наймоторошніших сторінок в історії України. Тоді радянська влада вбила мільйони українців. У цілих сімей забрали навіть найменший шанс на порятунок. Водночас терористична влада СРСР традиційно робила все, аби стерти згадки про свої звірства, нагадує 24 Канал.

Зверніть увагу Вбитий потенціал: як Голодомор змінив долю українського народу

Лише у 80-х роках ХХ століття створили Міжнародну комісію з розслідування Голодомору. Її появу ініціював Світовий конгрес вільних українців. Дослідження відбувалися під головуванням юриста Якоба Сундберга. Справжній професіонал своєї справи він намагався відшукати істину серед темної російської пропаганди.

Як Росія замовчувала Голодомор

Щоб придушити український національно-визвольний рух вбивця Сталін та його кровожерливі посіпаки організували штучний голод. Він забрав життя щонайменше 4 мільйонів українців.

Передвісником Голодомору став так званий закон "про 5 колосків". Фактично люди більше не могли розпоряджати власною їжею. Під час обшуків у селян забирали останнє. Тим часом зерно вивозили з України вагонами, прирікаючи людей на голодну смерть. Селянам навіть забороняли купувати хліб у магазинах. Дорослі й діти буквально пухнули від голоду. Так Україна втратила цілі покоління живих та ненароджених.

Тим часом світ взагалі мало що знав про події в Україні.

Водночас російська влада зробила все, щоб приховати черговий свій злочин. Більшість документів – досі під грифом "таємно".

Як Сундберг змінив ставлення світу до Голодомору

У 1988 – 1990 роках амбітний та сповнений бажання дізнатися правду Сундберг очолив Міжнародну комісію по розслідуванню голоду в Україні. Вона функціонувала у Канаді. Проводилися численні дослідження. До них долучилися найвидатніші правознавці свого часу, які мали авторитет по цілому світу.

Автором звіту-висновку роботи комісії, оприлюдненого у листопаді 1989 року, став власне Сундберг. Він викрив жорстоку реальність, яку створила на українських землях радянська влада. Зокрема, розповів, що передумовами голоду в Україні стала колективізація та бажання приборкати "традиційний український націоналізм". Останньою краплею на шляху до масової трагедії стали надмірні хлібозаготівлі, які ініціювала Москва.

Загалом серед причин Голодомору виділили:

колективізацію;

стягнення податку за хліб;

виступ проти так званих "куркулів";

антинародні дії.

Правознавці наголосили на національній складовій терору. Голодомор України 1032 – 1933 років визнали геноцидом.

Влада СРСР – відповідальна за голод

У своєму звіті Сундберг наголошує, що саме радянська влада несе відповідальність за штучно створений голод в Україні. Москва приховувала дані, водночас комісія дійшла до висновку, що жертвами Голодомору стали щонайменше 4,5 мільйона українців.

Так Сундберг став автором правового висновку про Голодомор як геноцид ще у 1980-ті роки. За свою діяльність, він отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня від посла України у Швеції.

Взимку 2022 року Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу. Резолюцію підтримали 507 депутатів. Все більше країн світу також визнають Голодомор геноцидом. Без сумніву, у цьому є заслуга й Сундберга.