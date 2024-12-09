Як зараз виглядає "Азовсталь", кого там помітили і чому росіяни бояться туди йти

Металургійний комбінат "Азовсталь" залишається в окупованому Маріуполі покинутим. В такому стані він ймовірно буде ще багато років, поки місто не звільнять від російських окупантів. Однак і після деокупації на підприємстві доведеться провести величезний обсяг робіт і це займе роки.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, пояснивши, чому саме так спрогнозував. З його слів, там такий рівень замінування внаслідок всього того, що росіяни туди кинули та чим вистрілили, що тепер ніхто не знає, як повністю розмінувати підприємство.

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Сталкери на "Азовсталі"

Андрющенко розповів, що є певні фірми на території Росії, які заходили зі своїми мінерами та саперами на "Азовсталь" і починали розміновувати територію, вирізати метал звідти, зважувати його і розраховуватися з умовним його власником (з Кадировим).

За перші 3 місяці вони дійшли до тієї межі, коли робити це далі стало невигідно, бо доводиться витрачати шалений ресурс на розмінування цього комбінату, ніяка кількість цього металу не виправдовує таких витрат,

– пояснив Андрющенко.

Зі слів керівника "Центру вивчення окупації", на території "Азовсталі" все усіяно вибуховими пристроями, тому всередині заводу саперами прокладені спеціальні шляхи для проходу, але не по всій його території, а на околицях.

На "Азовсталі" з'являються сталкери, які випилюють звідки кольоровий метал, але роблять це на власний страх і ризик,

– розповів Андрющенко

Росіяни, з його слів, намагаються ганяти цих людей звідти, бо на території заводу постійно хтось підривається. Андрющенко підсумував, що комбінат "Азовсталь" стоїть мертвим і став живим нагадуванням про те, яку ціну сплатили всі за Маріуполь.

Як виглядає "Азовсталь" сьогодні

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі російські силовики планують цього тижня розпочати зачистки серед населення. Це пов'язано з бажанням окупантів зупинити рух опору в місті, представники якого регулярно фіксують дії росіян, переміщення особового складу російської армії та військової техніки, а також їхні крадіжки, зокрема металу з окупованого порту Маріуполя.